Lovitură pentru ancheta lui Andrew Mountbatten-Windsor: mandatele de percheziție au fost declarate ilegale

Decizia nu pune capăt însă anchetei penale care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor.

Poliția încearcă să păstreze probele ridicate în timpul perchezițiilor, iar instanța urmează să stabilească dacă acestea pot rămâne în posesia anchetatorilor.

Andrew a contestat în instanță mandatele emise de un judecător al Old Bailey la 18 februarie anul trecut.

Mandatele au fost declarate ilegale

Documentele au permis polițiștilor să efectueze percheziții la reședința sa de pe domeniul Sandringham și la fosta sa locuință din Windsor, Royal Lodge.

La o audiere desfășurată joi la Royal Courts of Justice, Andrew nu a fost prezent. Judecătorul Hilliard a declarat că fostul duce și Poliția din Thames Valley au ajuns la un acord potrivit căruia mandatele au fost ilegale.

„S-a ajuns la un acord între reclamant și Poliția din Thames Valley că mandatele de percheziție au fost ilegale”, a spus judecătorul.

Potrivit acestuia, în procedura prin care au fost solicitate și emise mandatele a existat o „eroare semnificativă”.

Judecătorul a considerat că această eroare a fost suficient de gravă pentru ca mandatele, perchezițiile și materialele ridicate în baza lor să fie declarate ilegale.

Polițiștii au ridicat documente și dispozitive electronice din cele două proprietăți.

Totuși, judecătorul a atras atenția că anularea mandatelor nu înseamnă automat că probele trebuie restituite.

„Ar fi puțin folos să fie restituite dacă pot fi ridicate în mod legal în baza unei alte prevederi”, a explicat Hilliard.

Ancheta penală continuă

Judecătorul a subliniat că anularea mandatelor nu încheie ancheta și nu înseamnă că întreaga investigație a fost ilegală.

Poliția încearcă acum să obțină dreptul de a păstra probele strânse în timpul perchezițiilor. Andrew se opune solicitării, iar o nouă audiere, care va avea loc în 2027, se va desfășura cu ușile închise.

Fostul prinț a fost arestat în 19 februarie, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, sub suspiciunea de abuz în serviciu. Ancheta are legătură cu acuzații potrivit cărora Andrew ar fi transmis informații sensibile lui Jeffrey Epstein în perioada în care ocupa funcția de emisar comercial al Marii Britanii.

Andrew neagă orice faptă ilegală

El a fost audiat de polițiști sub avertisment și apoi eliberat, însă ancheta a continuat. În aceeași zi, polițiștii au început perchezițiile la cele două proprietăți, iar Poliția din Thames Valley a anunțat pe 24 februarie că operațiunile s-au încheiat.

Andrew locuiește în prezent pe domeniul privat al regelui Charles al III-lea de la Sandringham, în comitatul Norfolk.

Decizia privind mandatele reprezintă un nou episod juridic în cazul fostului duce de York, însă nu stabilește dacă acesta a comis sau nu infracțiunile investigate de poliție. Soarta probelor ridicate în urma perchezițiilor va fi decisă într-o procedură separată.