Fostul prinț Andrew dă poliția în judecată după arestarea în dosarul Epstein. Ce contestă în instanță

Andrew dă poliția în judecată după arestarea în dosarul Epstein

Fostul Duce de York, reținut în urmă cu opt luni într-o operațiune care a atras o atenție mediatică uriașă, a cerut unui judecător să stabilească dacă măsurile luate de poliție împotriva sa au fost legale, potrivit POLITICO.

Acesta a solicitat controlul judiciar al mandatelor de percheziție care le-au permis polițiștilor să-i cerceteze locuința de pe domeniul Sandringham și fosta reședință de la Royal Lodge, în Windsor.

Arestat chiar în ziua în care împlinea 66 de ani

Fostul prinț a fost arestat în februarie, la Marsh Farm, în Norfolk, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani.

După ce a fost transportat la secția de poliție din Aylsham, aflată la aproximativ 64 de kilometri distanță, Andrew a fost interogat timp de aproape 12 ore, fiind suspectat de abuz în serviciu. Ulterior, a fost eliberat, dar a rămas sub anchetă.

Anchetatorii au petrecut, de asemenea, mai multe zile percheziționând Marsh Farm și Royal Lodge, de unde au ridicat documente și alte obiecte în cadrul investigației.

Echipa juridică a lui Mountbatten-Windsor vrea însă să stabilească dacă mandatele de percheziție, aprobate de un judecător de la Old Bailey în urma unei solicitări a Poliției Thames Valley, au fost emise în mod legal.

Andrew a cerut la începutul acestui an permisiunea de a solicita controlul judiciar al deciziei, iar cererea sa a fost ulterior aprobată de un judecător al Înaltei Curți.

The Telegraph a aflat că în această săptămână va avea loc o audiere cu ușile închise la Înalta Curte. Judecătorii urmează să decidă dacă anumite documente judiciare referitoare la procedură pot fi făcute publice.

Documentele Epstein și informațiile pe care Andrew le-ar fi transmis

Arestarea lui Mountbatten-Windsor a venit după publicarea unor materiale din dosarele Epstein care sugerează că acesta i-ar fi transmis informații sensibile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, în perioada în care Andrew era reprezentantul comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011.

Potrivit acuzațiilor, fostul duce i-ar fi trimis lui Epstein rapoarte privind vizitele sale în Hong Kong, Singapore, Vietnam și China. De asemenea, i-ar fi transmis o notă confidențială privind oportunitățile de investiții în provincia Helmand din Afganistan.

Andrew este investigat pentru suspiciuni de abuz în serviciu, o infracțiune de drept comun dificil de instrumentat, care vizează funcționarii publici care își folosesc abuziv puterea pentru obținerea unui avantaj.

Ancheta s-ar putea lovi de un obstacol major în SUA

Există însă informații potrivit cărora ancheta poliției se confruntă cu dificultăți serioase după ce Departamentul american al Justiției a refuzat să predea versiunea necenzurată a dosarelor Epstein.

Un răspuns la o solicitare oficială de acces la documentele relevante ar putea dura mai mult de un an și nu există nicio garanție că autoritățile americane vor accepta cererea.

Între timp, apropiații lui Mountbatten-Windsor susțin că acesta simte că „trăiește în incertitudine”, în timp ce așteaptă finalizarea anchetei.

De la arestare, Andrew trăiește practic izolat la Sandringham. La începutul acestui an, în timp ce își plimba câinii, ar fi fost urmărit și hărțuit de un bărbat care purta o cagulă.

Poliția investighează și acuzații de comportament sexual neadecvat

În mai, Poliția Thames Valley a anunțat că ancheta va viza și acuzații de comportament sexual neadecvat și a făcut apel la persoanele care dețin informații să se prezinte în fața autorităților.

Unii au interpretat însă demersul drept un semn că ofițerii superiori ai poliției ar fi îngrijorați că au mers prea departe atunci când au decis să-l aresteze pe fratele mai mic al regelui.

Andrew este cel mai important membru al familiei regale britanice arestat în epoca modernă, o situație fără precedent pentru Casa de Windsor.

Aliații lui Andrew au suspectat de mult timp că decizia de a-l aresta la propria locuință, chiar în ziua în care împlinea 66 de ani, ar fi fost concepută pentru a-i provoca o umilință maximă.

Regele Charles: Legea trebuie să-și urmeze cursul

Palatul Buckingham a insistat că monarhul nu a fost informat în avans despre arestare. La acel moment, regele a transmis într-o declarație scrisă că „legea trebuie să-și urmeze cursul” și și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de acuzații.

„Ceea ce urmează acum este procesul complet, echitabil și corespunzător prin care această chestiune va fi investigată în maniera adecvată și de către autoritățile competente”, a transmis regele.

De atunci, Mountbatten-Windsor nu ar mai fi avut niciun contact cu regele, deși ceilalți doi frați ai săi, prințesa Anne și prințul Edward, l-ar fi susținut.