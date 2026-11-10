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Un militar american a fost arestat în Marea Britanie. Este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei

Un militar american a fost arestat marți în Marea Britanie, acesta fiind suspectat de spionaj în favoarea Moscovei. Anunțul a fost făcut de poliția britanică. Arestarea bărbatului vine la o zi după ce Statele Unite și-au retras aeronavele de pe bazele militare britanice din cauza unei aparente amenințări separate din partea Iranului.
Un militar american a fost arestat în Marea Britanie. Este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
10 nov. 2026, 22:49, Știri externe
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Un militar american în vârstă de 41 de ani a fost arestat, marți, în Marea Britanie, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei.

Anunțul a fost făcut de poliția britanică, la o zi după ce Statele Unite și-au retras aeronavele de pe bazele militare britanice din cauza unei aparente amenințări separate din partea Iranului.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că arestarea militarului are legătură cu „acuzațiile de spionaj, care reprezintă o preocupare majoră pentru Statele Unite și aliații noștri”, notează Reuters. 

„În cadrul anchetei, ofițerii efectuează percheziții la două locații din Gloucestershire”, a declarat poliția britanică.

Vicki Evans, coordonatoare națională principală pentru activitățile polițienești de combatere a terorismului din cadrul Poliției Metropolitane a Londrei, a precizat că arestarea bărbatului este „rezultatul unei colaborări strânse între autoritățile britanice și americane”, scrie CNN. 

Suspectul rămâne în arest la o secţie de poliţie din Londra, iar ancheta este condusă de ofiţeri ai Poliţiei Antiteroriste din Londra, în timp ce investigaţiile continuă.

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