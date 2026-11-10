Un militar american a fost arestat în Marea Britanie. Este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei

Un militar american în vârstă de 41 de ani a fost arestat, marți, în Marea Britanie, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei.

Anunțul a fost făcut de poliția britanică, la o zi după ce Statele Unite și-au retras aeronavele de pe bazele militare britanice din cauza unei aparente amenințări separate din partea Iranului.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că arestarea militarului are legătură cu „acuzațiile de spionaj, care reprezintă o preocupare majoră pentru Statele Unite și aliații noștri”, notează Reuters.

„În cadrul anchetei, ofițerii efectuează percheziții la două locații din Gloucestershire”, a declarat poliția britanică.

Vicki Evans, coordonatoare națională principală pentru activitățile polițienești de combatere a terorismului din cadrul Poliției Metropolitane a Londrei, a precizat că arestarea bărbatului este „rezultatul unei colaborări strânse între autoritățile britanice și americane”, scrie CNN.

Suspectul rămâne în arest la o secţie de poliţie din Londra, iar ancheta este condusă de ofiţeri ai Poliţiei Antiteroriste din Londra, în timp ce investigaţiile continuă.