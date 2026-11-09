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Premieră în Marea Britanie. Marina Regală va desfășura o flotă de ambarcațiuni autonome pentru a combate interferența Rusiei în apele britanice

Marina Regală a Marii Britanii va desfășura pentru prima dată o flotă de drone autonome, pentru a ajuta flota de nave să facă față interferenței Rusiei în apele britanice.
Premieră în Marea Britanie. Marina Regală va desfășura o flotă de ambarcațiuni autonome pentru a combate interferența Rusiei în apele britanice
Ioana Târziu
09 nov. 2026, 12:13, Știri externe
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Anunțul a fost transmis de șeful flotei Marinei Regale a Marii Britanii.

Viceamiralul Steve Moorhouse a declarat pentru The Times că ambarcațiunile vor începe operațiunile „cât mai curând posibil”, potrivit The Independent.

Acest lucru înseamnă că ar putea fi desfășurate chiar înainte de sfârșitul anului.

„Cu navele rusești, poți folosi astfel de ambarcațiuni. Nu trebuie neapărat să folosești o fregată de tip 23, nave de patrulare sau altceva”, a spus viceamiralul.

De asemenea, a anunțat că escadrila a fost împărțită în două ronduri, astfel încât operațiunile să poată fi susținute „non-stop”.

Comandantul adjunct al flotilei de suprafață, căpitanul Adam Ballard, a declarat pentru BBC că „este vorba despre o Marină cu adevărat hibridă, astfel încât se profită de avantajele ambelor tipuri – capacitatea și flexibilitatea uimitoare a acestor sisteme, împreună cu un grup de atac al portavioanelor”.

„Este o forță de luptă foarte, foarte puternică”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

Bărcile au o lungime de 8,4 metri și o viteză maximă de 55 de noduri. Mai mult, pot rezista până la 30 de zile pe mare, într-o misiune.

Crearea noii escadrile, care a fost lansată oficial la Portsmouth joi, face parte dintr-o mișcare către o „marină hibridă”, cu 1,5 miliarde de lire sterline alocate pentru inițiativă pe o perioadă de patru ani.

Secretarul Apărării, Wes Streeting, a declarat că crearea forței este un răspuns la fața schimbătoare a războiului modern.

„Mediul de amenințare cu care ne confruntăm este fundamental diferit de cel din ultimele decenii. Un factor determinant major al puterii militare în prezent este cine poate inova cel mai rapid”, a spus acesta.

„De aceea, folosim cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la Războiul Rece încoace pentru a pune cea mai recentă tehnologie autonomă în mâinile marinarilor noștri, pentru a-i ajuta să ne protejeze țărmurile și pe cele ale aliaților noștri NATO”, a mai transmis Streeting, potrivit aceleiași surse.

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