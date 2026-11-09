„Fiecare indicator ne spune aceeași poveste”. ONU avertizează: ultimii 12 ani au fost cei mai călduroși din istoria măsurătorilor

Ultimii 12 ani, cei mai călduroși din istoria măsurătorilor

Temperatura medie globală în perioada ianuarie-septembrie 2026 a fost cu 1,47 grade Celsius peste nivelul preindustrial, iar valoarea ar putea crește în continuare din cauza unui fenomen El Niño puternic, arată raportul Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), publicat luni.

Raportul, care reunește date din nouă seturi de măsurători, arată că fiecare dintre ultimii 12 ani, inclusiv 2026, s-a numărat printre cei mai călduroși 12 ani înregistrați vreodată, de la începutul măsurătorilor, în jurul anului 1850, potrivit Reuters.

„Fiecare indicator ne spune aceeași poveste. Căldura reținută de gazele cu efect de seră se reflectă în oceane, în atmosferă, în topirea gheții și în creșterea nivelului mărilor”, a declarat John Kennedy, șeful departamentului de informații climatice al OMM, într-o conferință de presă la Geneva.

Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene a anunțat deja că 2026 va deveni aproape sigur al doilea an calendaristic, după 2024, în care temperatura globală va depăși pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, stabilit prin Acordul de la Paris din 2015.

Oceanele și nivelul mărilor ating noi recorduri

Planeta acumulează tot mai multă căldură, iar temperaturile oceanelor au continuat să crească în acest an, după ce în 2025 au atins un nivel record.

Nivelul mediu global al mărilor a ajuns, de asemenea, la un nou record în 2026. Creșterea este provocată de topirea ghețarilor și a calotelor glaciare, dar și de extinderea volumului apei pe măsură ce aceasta se încălzește.

Raportul OMM oferă cele mai recente date disponibile înaintea următoarei runde de negocieri climatice, care are loc în Turcia, în perioada 9-20 noiembrie.