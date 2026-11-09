Miniștrii de Externe din G7 se reunesc la Paris, înaintea negocierilor privind Ucraina

La reuniune participă și secretarul de Stat american Marco Rubio, la mai puțin de o săptămână după înfrângerea categorică suferită de republicanii lui Donald Trump la alegerile de la jumătatea mandatului, scrie dpa.

Reuniunea de la Paris are loc cu o zi înaintea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, programate marți la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite.

Rusia a temperat vineri așteptările privind un acord de pace, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord major privind Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a observat până acum nicio disponibilitate din partea europenilor de a discuta despre viitorul sistem de securitate al continentului.

G7 este format din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. Uniunea Europeană participă permanent la toate reuniunile grupului.

Miniștrii de Externe din G7 vor discuta luni și cu Luke Lindberg, directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU. La reuniune vor participa și reprezentanți ai Ucrainei, Braziliei, Arabiei Saudite, Egiptului și Coreei de Sud.

Discuțiile vor viza transporturile de cereale prin Marea Neagră, blocate din cauza războiului din Ucraina, precum și riscul unei crize alimentare în anumite regiuni din Orientul Mijlociu și din Sudul Global.