Trump sugerează că Ucraina va avea alte granițe după război: „Va avea o formă puțin diferită”. Negocieri importante la Abu Dhabi

Președintele american a făcut afirmațiile într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, difuzată de CBS, cu o zi înaintea reuniunii programate la Abu Dhabi. „Cred că vom reuși, cred că se va întâmpla și că Ucraina va avea, în cele din urmă, o formă puțin diferită”, a declarat Trump, potrivit Euronews. Liderul de la Casa Albă nu a explicat la ce modificări teritoriale se referă și nici dacă există un acord privind viitoarele frontiere ale Ucrainei.

Trump: „Războiul se va încheia curând”

Trump s-a declarat convins că negocierile pot duce la încheierea conflictului, în ciuda diferențelor majore dintre Moscova și Kiev. „Are loc o întâlnire foarte importantă. Cred că războiul se va încheia și se va încheia curând. Iar singurul motiv pentru care se va încheia sunt eu”, a afirmat președintele american. Discuțiile sunt programate pentru 10 și 11 noiembrie, în capitala Emiratelor Arabe Unite, cu participarea reprezentanților Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei.

Washingtonul va fi reprezentat de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat și la consultările pregătitoare cu aliații europeni. Negocierile ar urma să abordeze condițiile încetării războiului, măsurile de reducere a tensiunilor și garanțiile de securitate necesare după oprirea luptelor.

Ce teritorii cere Rusia și de ce Ucraina refuză

Problema granițelor rămâne unul dintre cele mai dificile obstacole în calea unui acord. Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ucrainene din patru regiuni pe care Rusia a pretins că le-a anexat în 2022: Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Moscova nu controlează integral aceste teritorii, dar insistă ca Ucraina să renunțe inclusiv la zone pe care armata rusă nu le-a cucerit.

Kievul respinge cedarea teritoriilor și solicită încetarea imediată a focului înaintea negocierii unui acord mai amplu. Autoritățile ucrainene susțin că problemele teritoriale trebuie discutate direct de președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. De asemenea, Rusia cere ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și să accepte limitări ale forțelor sale armate, condiții respinse în permanență de Kiev.

Marco Rubio anunță progrese privind garanțiile de securitate

Înaintea negocierilor, secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că au fost înregistrate progrese în discuțiile privind securitatea Ucrainei după război. Potrivit acestuia, una dintre întrebările centrale privește felul în care vor fi protejate atât Ucraina, cât și restul Europei, în cazul unui acord cu Rusia. Rubio a sugerat că declarațiile lui Trump ar putea avea legătură și cu această viitoare arhitectură de securitate.

Totuși, șeful diplomației americane a precizat că nimic nu a fost finalizat și că negocierile de la Abu Dhabi ar putea aduce noi progrese. Franța a confirmat că va participa la discuții, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat prezența reprezentanților UE. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că europenii vor fi reprezentați la Abu Dhabi, fără să precizeze componența delegației franceze.

Trump vorbește despre relația dintre Putin și Zelenski

Întrebat care este cel mai mare obstacol în calea unui acord, Trump a vorbit despre atmosfera ostilă dintre președinții Rusiei și Ucrainei. „A fost ura dintre Zelenski și Putin”, a răspuns liderul american. Reporterul CBS l-a întrebat dacă atitudinea președintelui ucrainean nu este de înțeles, având în vedere invazia declanșată de Rusia. Trump a evitat un răspuns direct și a invocat ceea ce a descris drept lipsă de respect față de Moscova în timpul unei întâlniri anterioare dintre cei doi lideri.

Întrebat în care dintre Putin și Zelenski are mai multă încredere, președintele american a refuzat să aleagă. El a afirmat că întreține relații bune cu amândoi și că nu crede că Putin prelungește deliberat negocierile. Reuniunea de la Abu Dhabi începe marți, 10 noiembrie. Până atunci, nu a fost anunțat niciun acord privind modificarea granițelor Ucrainei sau garanțiile de securitate pe care Kievul le-ar primi după război.