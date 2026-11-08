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Europa va participa la discuțiile mediate de SUA la Abu Dhabi cu Ucraina. Anunțul ministrului francez de Externe

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat duminică faptul că Europa va fi reprezentată la discuțiile de săptămâna viitoare mediate de SUA la Abu Shabi cu Ucraina. Summitul vizează încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Europa va participa la discuțiile mediate de SUA la Abu Dhabi cu Ucraina. Anunțul ministrului francez de Externe
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 16:59, Știri externe
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„Europenii vor fi reprezentați, iar Franța va fi la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții”, a declarat duminică ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot pentru un post de radio din Franța.

Comentariul său a venit după ce președintele Donald Trump a alimentat temerile privind o întoarcere a SUA către Kremlin, potrivit France 24.

Liderul de la Casa Albă a menționat un acord „foarte mare” cu Rusia, care ar implica nu doar războiul din Ucraina, ci „întreaga Europă”.

Până acum, discuțiile programate pentru marți și miercuri au fost concepute ca un format trilateral la nivel de oficiali, nu de lideri, din Ucraina, Rusia și Statele Unite.

Momentan, identitățile persoanelor care vor participa nu au fost făcute publice.

Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat clar că dorește implicarea aliaților europeni în acest proces, Rusia a sugerat că nu ar exista loc pentru reprezentanții europeni la masa negocierilor.

Barrot a spus că, în trecut, „au existat discuții, uneori fără europeni, alteori cu”, dar „de data aceasta ei vor participa”, potrivit sursei citate.

„Franța va fi acolo și se va asigura că vocea Europei este auzită”, a adăugat ministrul francez de Externe.

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