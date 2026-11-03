SUA anunță noi negocieri între Rusia și Ucraina, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi

Potrivit emisarului președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff, reprezentanții celor două țări urmează să se întâlnească săptămâna viitoare în capitala Emiratelor Arabe Unite, în încercarea de a relua negocierile de pace, blocate de la începutul anului.

„Discuțiile vor aborda garanțiile de securitate pentru perioada postbelică, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și următorii pași către pace”, a transmis Witkoff pe platforma X.

Anunțul vine după ce Rusia a afirmat, la sfârșitul lunii octombrie, că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina.

Ultima întâlnire trilaterală dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite ale Americii a avut loc la jumătatea lunii februarie, la Geneva, însă discuțiile nu au dus la un acord privind încheierea conflictului, cele două părți menținându-și pozițiile și condițiile.

Reprezentanții SUA vor discuta la Bruxelles cu liderii europeni

Steve Witkoff a mai anunțat că negociatorii americani urmează să se deplaseze în această săptămână la Bruxelles, unde vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO.

Discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina, unul dintre principalele subiecte în negocierile privind o eventuală încheiere a războiului.

Cel puțin 26 de morți în urma unor atacuri rusești asupra unei școli din Ucraina

Anunțul privind reluarea negocierilor vine în contextul intensificării atacurilor rusești. Ucraina a transmis luni că mai multe atacuri ale forțelor ruse asupra unei școli în care era distribuit ajutor umanitar s-au soldat cu cel puțin 26 de morți.

Totodată, Moscova a reluat luptele și bombardamentele în regiunea învecinată Herson, din sudul Ucrainei, după o rară încetare locală a focului, negociată pentru evacuarea orașului Oleșki, aflat sub ocupație rusă.