Prima pagină » Știri externe » SUA anunță noi negocieri între Rusia și Ucraina, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi

SUA anunță noi negocieri între Rusia și Ucraina, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi

Statele Unite ale Americii au anunțat marți organizarea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, în perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, sub mediere americană.
SUA anunță noi negocieri între Rusia și Ucraina, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi
sursă foto: APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
03 nov. 2026, 02:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit emisarului președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff, reprezentanții celor două țări urmează să se întâlnească săptămâna viitoare în capitala Emiratelor Arabe Unite, în încercarea de a relua negocierile de pace, blocate de la începutul anului.

„Discuțiile vor aborda garanțiile de securitate pentru perioada postbelică, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și următorii pași către pace”, a transmis Witkoff pe platforma X.

Anunțul vine după ce Rusia a afirmat, la sfârșitul lunii octombrie, că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina.

Ultima întâlnire trilaterală dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite ale Americii a avut loc la jumătatea lunii februarie, la Geneva, însă discuțiile nu au dus la un acord privind încheierea conflictului, cele două părți menținându-și pozițiile și condițiile.

Reprezentanții SUA vor discuta la Bruxelles cu liderii europeni

Steve Witkoff a mai anunțat că negociatorii americani urmează să se deplaseze în această săptămână la Bruxelles, unde vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO.

Discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina, unul dintre principalele subiecte în negocierile privind o eventuală încheiere a războiului.

Cel puțin 26 de morți în urma unor atacuri rusești asupra unei școli din Ucraina

Anunțul privind reluarea negocierilor vine în contextul intensificării atacurilor rusești. Ucraina a transmis luni că mai multe atacuri ale forțelor ruse asupra unei școli în care era distribuit ajutor umanitar s-au soldat cu cel puțin 26 de morți.

Totodată, Moscova a reluat luptele și bombardamentele în regiunea învecinată Herson, din sudul Ucrainei, după o rară încetare locală a focului, negociată pentru evacuarea orașului Oleșki, aflat sub ocupație rusă.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului
Gandul
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Cancan
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Libertatea
Crăciun fără zăpadă în București? Ce temperaturi anunță AccuWeather pentru 24 și 25 decembrie 2026
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor