O nouă înfrângere pentru Trump. Curtea Supremă a SUA respinge cererea de blocare a zeci de mii de voturi prin corespondență din California

Decizia vine cu o zi înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate marți, 3 noiembrie, care vor stabili controlul asupra Congresului american.

Instanța supremă a refuzat să intervină în acest caz, fără să prezinte motivele deciziei, o practică obișnuită în cazul hotărârilor urgente, potrivit Associated Press.

Administrația republicană a cerut ca buletinele contestate să fie separate de celelalte și să nu fie luate în calcul până când statutul de cetățenie al alegătorilor nu va fi verificat.

Oficialii din California au susținut însă că lista întocmită de administrația federală conține numeroase erori și ar putea include cetățeni americani care au drept legal de vot. Separarea buletinelor în acest stadiu al procesului electoral ar putea duce la excluderea unor voturi legale.

Administrația Trump, înfrângeri succesive în instanțe

Decizia Curții Supreme reprezintă o nouă înfrângere juridică pentru administrația Trump în încercarea de a obține intervenția autorităților federale în administrarea alegerilor din California.

Anterior, un judecător federal a respins solicitarea Departamentului de Justiție, avertizând că măsura ar putea priva cetățeni americani de dreptul la vot și ar putea afecta desfășurarea scrutinului.

Ulterior, o instanță federală de apel a menținut hotărârea, cu două voturi la unu. Judecătorii care au susținut decizia au avertizat asupra riscului excluderii alegătorilor eligibili, în timp ce judecătorul care a făcut opinie separată a considerat că autoritățile statului trebuie să împiedice votul persoanelor care nu au cetățenie americană.

Tot luni, un alt judecător federal din Washington a decis împotriva solicitărilor administrației adresate autorităților electorale din California, apreciind că acestea încalcă, cel mai probabil, Constituția SUA. Judecătorul James Boasberg a invocat Clauza electorală a Constituției, care atribuie Congresului și statelor, nu puterii executive, autoritatea de a reglementa organizarea alegerilor.

Departamentul de Justiție admite posibile erori în lista contestată

În timpul unei audieri, judecătoarea federală Trina Thompson a insistat asupra acurateței datelor utilizate de Departamentul de Justiție pentru identificarea celor aproximativ 20.000 de persoane.

Întrebat de judecătoare dacă lista are o rată ridicată de erori, avocatul Departamentului de Justiție Kenneth Kao a răspuns că aceasta este o afirmație corectă, precizând că autoritățile federale au solicitat sprijinul oficialilor electorali locali pentru verificarea statutului alegătorilor.

În schimb, Bill Essayli, procurorul federal care conduce biroul Departamentului de Justiție din Los Angeles, a declarat că are un grad ridicat de încredere în faptul că persoanele incluse pe listă nu au dreptul să voteze, recunoscând totodată că pot exista erori.

Autoritățile din California au mai argumentat că verificarea și separarea buletinelor ar fi imposibil de realizat din punct de vedere logistic. Votul prin corespondență a început în acest stat la începutul lunii octombrie, iar sute de mii de buletine au fost deja procesate.

În California, toți cei aproximativ 23 de milioane de alegători înregistrați primesc prin poștă un buletin de vot.

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a criticat demersul administrației Trump, considerându-l o nouă încercare de a submina alegerile și statul de drept.

De asemenea, judecătorul federal David O. Carter avertizase anterior că acceptarea solicitării guvernului ar putea afecta încrederea publicului în procesul democratic.

Alegerile legislative de marți, 3 noiembrie, sunt considerate decisive pentru stabilirea controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului Statelor Unite ale Americii în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.