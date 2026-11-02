Nici tradiția nu-l ajută pe Trump. Partidul președintelui a câștigat doar două din ultimele 20 de alegeri de la jumătatea mandatului

Statistica arată că doar de două ori în ultimele 20 de alegeri de la jumătatea mandatului, partidul președintelui SUA în exercițiu a câștigat locuri în Camera Reprezentanților. Potrivit Al Jazeera, sondajele sugerează că nici în 2026 nu va fi o surpriză.

Alegerile vor fi marți. Alegătorii vor desemna toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților a SUA, precum și ocupanții a 35 dintre cele 100 de locuri din Senat. Practic, votul va stabili ce partid, Democrat sau Republican, va controla Congresul în următorii doi ani.

Deși numele președintelui nu apare pe buletinul de vot, scrutinul este considerat, în mare măsură, un verdict asupra președinției. Altfel spus, partidul președintelui plătește aproape întotdeauna prețul guvernării.

În 18 dintre cele 20 de alegeri de la jumătatea mandatului desfășurate între 1946 și 2022, alegătorii au micșorat numărul de locuri în Camera Reprezentanților în cazul partidului care deținea controlul la Casa Albă. Pierderea medie a fost de 26 de locuri. Doar democrații lui Bill Clinton, în 1998, și republicanii lui George W. Bush, în 2002, au inversat această tendință.

Ce spun statisticile despre alegerile de la jumătatea mandatului

Politologii numesc acest fenomen „penalizarea președintelui” sau „penalizarea de la jumătatea mandatului”. Statistica arată că președinții democrați au suferit cele mai mari înfrângeri în alegerile de la jumătatea mandatului începând din 1946. În medie, Partidul Democrat a pierdut 29 de locuri în Camera Reprezentanților în cadrul acestor alegeri, comparativ cu o medie de circa 23 de locuri în timpul președinților republicani.

Cea mai mare pierdere a avut loc în 2010, la doi ani după ce Barack Obama a devenit primul președinte afro-american ales. Atunci, democrații au pierdut 64 de locuri în Camera Reprezentanților, iar republicanii au preluat controlul asupra acestei camere. Sub conducerea lui Truman, democrații au pierdut 56 de locuri în 1946, iar sub cea a lui Clinton, au pierdut 54 de locuri în 1994, în ambele cazuri, pierzând controlul asupra Camerei.

Cele mai grave înfrângeri ale republicanilor au avut loc în timpul mandatelor lui Dwight D. Eisenhower (când partidul a pierdut 50 de locuri, în 1958) și al lui Gerald Ford (când a pierdut 48 de locuri, în 1974). Alegerile de la jumătatea primului mandat al lui Donald Trump, din 2018, au dus la pierderea a 42 de locuri de către republicani, aceștia pierzând totodată controlul asupra Camerei Reprezentanților.

Alegeri au loc și la Senat

Alegeri au loc și la Senat, dar impactul este mai redus deoarece nu este pusă la bătaie decât o treime din numărul total de 100 de locuri. Partidul președintelui a pierdut locuri în Senat în 13 dintre cele 20 de scrutine de la jumătatea mandatului organizate din 1946. Totuși, a pierdut controlul asupra acestei camere în doar șase dintre alegeri, ultima dată în 2014.

Uneori, alegerile pentru cele două camere au evoluat în direcții opuse. În 1982, republicanii lui Ronald Reagan au pierdut 26 de mandate în Camera Reprezentanților, dar au câștigat unul în Senat. În 2018, republicanii lui Trump au pierdut Camera Reprezentanților, dar au obținut un mandat în plus în Senat. În 2022, democrații lui Biden au pierdut Camera Reprezentanților, câștigând în schimb un mandat în Senat.

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA vor avea loc marți. Scrutinul reprezintă un test major de popularitate pentru președintele Donald Trump și administrația republicană. Americanii sunt chemați la urne pentru a-i alege pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și 35 din totalul de 100 de senatori.