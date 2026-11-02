Alexandru Rogobete îi îndeamnă pe pacienți să publice fotografii cu mâncarea din spitale: „Vreau să văd realitatea”

Alexandru Rogobete susține că, pentru el, mâncarea din spitale rămâne o prioritate și că modul în care este preparată și servită masa în spitale nu este un detaliu administrativ, ci o chestiune de respect, de demnitate și, mai ales, de îngrijire medicală.

„Alimentația pacientului este parte a actului terapeutic! Nutriția are un rol esențial în recuperare, în eficiența tratamentului și în starea de bine a oamenilor internați”, arată ministrul Sănătății.

El spune că vrea să afle de la pacienți și aparținători cum arată mâncarea din spitalele României.

„Vă invit să postați în comentarii fotografii cu mesele servite în spitale și să precizați unitatea sanitară. Vreau să văd exemplele pozitive! Acolo unde mâncarea este de calitate, bine preparată și servită în condiții decente, managerii și echipele merită felicitați! Dar vreau să văd și exemplele negative!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

El susține că acolo unde pacienții primesc mâncare de proastă calitate, insuficientă sau servită necorespunzător, managerii spitalelor trebuie să se așeze la masă și să mănânce cot la cot cu pacienții.

„Nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea, direct de la oamenii care trăiesc aceste experiențe”, adaugă ministrul.

Nu este prima dată când Rogobete aduce în discuție calitatea hranei din spitale. În iulie 2025, ministrul anunța că va sta la masă cu managerii unor unități sanitare și va mânca alături de aceștia hrana oferită pacienților.