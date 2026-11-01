Rogobete, despre nosocomiale: „Să nu uităm că un partid s-a născut și a crescut pe acest subiect. Pe drama Colectiv”

„Îmi doresc ca în curând, și estimez în două-trei săptămâni, să lansăm în transparență decizională un nou program de acțiuni prioritare dedicat infecțiilor asociate activității medicale”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, programul va finanța direct spitalele pentru achiziția de dezinfectanți, echipamente de sterilizare și echipamente de protecție pentru personalul medical și aparținători.

Rogobete a mai spus că a introdus obligativitatea ca personalul medical să urmeze, o dată la doi ani, cursuri privind noutățile în combaterea și controlul infecțiilor nosocomiale. El a menționat și finalizarea proiectului-pilot al Registrului național al infecțiilor nosocomiale, derulat la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, pe care dorește să îl extindă.

Rogobete: „Un partid s-a născut și a crescut pe acest subiect”

Întrebat despre politizarea subiectului infecțiilor nosocomiale, ministrul a afirmat: „Să nu uităm totuși că un partid s-a născut și a crescut pe acest subiect. Pe drama Colectiv și pe infecțiile nozocomiale”. Deși nu a nominalizat formațiunea, Rogobete a precizat ulterior că se referă la USR.

În aceeași intervenție, ministrul a criticat USR și pe Ilie Bolojan, afirmând că aceștia „au reușit să scufunde România în doar 10 luni”.

Rogobete a mai declarat că nu intenționează să demisioneze dacă va avea divergențe cu ministrul Finanțelor și a susținut că în ianuarie a fost dispus să plece din funcție după ce premierul Ilie Bolojan i-ar fi cerut să reducă salariile medicilor cu 10%.

„Mi-am pus demisia pe masă când Ilie Bolojan mi-a cerut să tai cu 10% salariile doctorilor pentru afacerele economiei. Pe masa guvernului. A fost un circ atunci întreg acolo. Și am reușit ca Sănătatea să fie o excepție din acea ordonanță”, a mai spus Rogobete.