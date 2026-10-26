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Ministrul Sănătății: „Sub nicio formă nu se închid spitale”. Rogobete vrea dezvoltarea ambulatoriilor și a spitalizării de zi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat luni seară că nu vor fi închise spitale în România. Acesta a explicat că ministerul va continua să investească în dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate și a spitalizării de zi, pentru a reduce numărul internărilor care nu sunt necesare.
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Iulian Moşneagu
26 oct. 2026, 23:01, Politic
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„Sub nicio formă nu se închid spitale. Asta vreau să spun din start. Ferm, apăsat, nu se vor închide spitale”, a declarat Alexandru Rogobete la TVR 1, întrebat despre posibila reorganizare a unităților medicale.

Ministrul a precizat că politica Ministerului Sănătății se concentrează pe extinderea serviciilor medicale care nu necesită internări de lungă durată.

„Politica publică pe care am avut-o la Ministerul Sănătății, inclusiv în mandatul trecut și o voi continua, se bazează pe dezvoltarea zonei de ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi. Și am reușit cu fonduri europene, dar și cu fonduri din bugetul de stat în multe locuri să extindem capacitatea de răspuns a ambulatoriilor de specialitate”, a explicat Rogobete.

Ministrul a arătat că evoluția tehnologiei medicale permite ca numeroase intervenții să fie realizate fără ca pacienții să rămână internați mai multe zile.

„Gândiți-vă că acum 20 de ani, dacă un pacient beneficia de o intervenție chirurgicală, rămânea în spital internat 3-4-5 zile pentru recuperare până la externare. Astăzi, pentru multe din aceste intervenții, a doua zi pleacă acasă (…) Tehnologia și tehnica medicală a avansat atât de mult, încât multe intervenții chirurgicale astăzi sunt minim invazive. Asta înseamnă că pacientul nu are nevoie de o internare prelungită”, a afirmat acesta.

Ministrul a oferit drept exemple gastroscopiile, colonoscopiile și bronhoscopiile.

Acesta a mai afirmat că aproximativ 80% dintre pacienții care se prezintă la spital pentru boli cronice au nevoie, de fapt, de monitorizare, ajustarea tratamentului sau investigații medicale simple.

„Au nevoie de ajustarea tratamentului, au nevoie de monitorizarea stării clinice în sensul în care verificăm dacă tratamentul funcționează. Au nevoie de investigații simple, analize, imagistică și așa mai departe sau un simplu consult”, a explicat ministrul.

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