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Ministrul Sănătății, întâlnire cu producătorii și distribuitorii de medicamente: „Statul român are responsabilitatea să își protejeze pacienții”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni o serie de măsuri pentru a preveni problemele de aprovizionare cu medicamente în spitale.
Ministrul Sănătății, întâlnire cu producătorii și distribuitorii de medicamente: „Statul român are responsabilitatea să își protejeze pacienții”
Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
26 oct. 2026, 18:15, Politic
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„Pacienții au nevoie de medicamente, nu de explicații. Presiunea financiară acumulată în ultimele luni a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul atunci când finanțarea nu ține pasul cu nevoile reale ale spitalelor și ale pacienților”, a transmis Alexandru Rogobete, luni, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor și distribuitorilor de medicamente, inclusiv ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) și ai Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

„Am cerut explicit să lucrăm împreună pentru a preveni sincopele în aprovizionarea cu medicamente”, a precizat Rogobete.

Măsurile identificate în urma discuțiilor

Potrivit ministrului, printre primele soluții identificate se numără raportarea săptămânală către Ministerul Sănătății a consumului și a stocurilor de medicamente utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate.

O altă măsură este identificarea punctelor critice în aprovizionarea spitalelor cu medicamente, în special pentru afecțiunile oncologice, bolile cardiovasculare și bolile rare.

De asemenea, ministrul a subliniat că este necesară creșterea stocurilor naționale de medicamente critice, astfel încât acestea să poată fi redistribuite rapid de la un spital la altul, atunci când este necesar.

„Pacienții nu trebuie să alerge între spitale pentru a-și găsi medicamentele. Ministerul Sănătății trebuie să se asigure că medicamentele ajung la pacienți”, a adăugat Rogobete.

Ministrul Sănătății le-a mulțumit producătorilor și distribuitorilor de medicamente care au înțeles dificultățile din această perioadă și și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la identificarea soluțiilor, astfel încât pacienții să nu aibă de suferit.

„Statul român are responsabilitatea să își protejeze pacienții, nu să transfere asupra lor consecințele dezechilibrelor financiare”, a mai scris Alexandru Rogobete.

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