Un fost aliat al lui Trump susține că președintele SUA ar putea decide lansarea unui atac nuclear peste câteva zile

Tucker Carlson susține că, sub presiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump ar putea decide, până pe 7 noiembrie, lansarea unui atac nuclear asupra „Muntelui Pickaxe” din Iran, potrivit Clash Report.

Totuși, în luna octombrie, Trump a exclus utilizarea armelor nucleare. Autoritățile din SUA și Israel nu au comentat analiza lui Carlson publicată pe platforma X.

Mesajul publicat în primele ore ale zilei de 2 noiembrie a depășit 16 milioane de vizualizări în doar câteva ore. Carlson nu a citat niciun document, bazându-se pe mărturia unui „observator informat”. Identitatea sursei nu a fost dezvăluită.

Ce obiectiv ar viza atacul nuclear

Muntele Pickaxe un obiectiv fortificat situat în centrul Iranului. Carlson a scris că armamentul convențional din arsenalul SUA nu poate penetra stratul gros de rocă sub care se află un complex de tuneluri. Obiectivul este situat la aproximativ doi kilometri sud de uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Carlson i-a nominalizat pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, și pe comandantul CENTCOM, Brad Cooper, ca fiind susținători ai reluării operațiunilor militare de amploare asupra Iranului. De asemenea, jurnalistul a afirmat că secretarul de Stat, Marco Rubio, și directorul CIA, John Ratcliffe, urmează linia impusă de Netanyahu. În schimb, vicepreședintele SUA, JD Vance, și consilierul Steve Witkoff, militează pentru încheierea unui acord cu Iranul, a mai scris Carlson.

Analistul a precizat că efectele unei explozii pe muntele Pickaxe ar contamina Golful Persic și ar otrăvi sursele de apă pentru 100 de milioane de oameni.

Cine este Tucker Carlson

Tucker Carlson este un comentator politic conservator, jurnalist și prezentator de televiziunea americană, considerat una dintre cele mai influente și controversate voci ale dreptei populiste din SUA. A fost un aliat puternic al lui Donald Trump, dar relația lor a cunoscut și momente de ruptură.

Carlson s-a implicat în mai multe proiecte jurnalistice independente și a reușit, printre altele, să-i ia un interviu lui Vladimir Putin în 2024, la Moscova. Jurnalistul a criticat frecvent sprijinul SUA pentru Ucraina și a fost acuzat în mod repetat de promovarea unor teorii ale conspirației.