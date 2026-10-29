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Iranul, presat să facă concesii nucleare pe fondul amenințărilor cu atacuri militare masive în urma alegerilor din SUA

Iranul se confruntă cu presiuni intense pentru a face concesii nucleare pe fondul amenințărilor tot mai mari cu atacuri militare masive după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Noi rapoarte indică faptul că potențialele atacuri ar putea viza conducerea iraniană.
Iranul, presat să facă concesii nucleare pe fondul amenințărilor cu atacuri militare masive în urma alegerilor din SUA
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 11:34, Știri externe
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Mediatorii regionali conduși de Qatar încearcă să ajungă la un acord diplomatic pentru a relua negocierile dintre SUA și Iran și a preveni reluarea războiului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, au declarat trei surse americane, israeliene și regionale pentru Axios.

Qatarezii încearcă să convingă Iranul să permită inspectorilor ONU să viziteze siturile sale nucleare bombardate, în schimbul unei ameliorări a sancțiunilor impuse de SUA.

Șeful statului major al IDF, generalul Eyal Zamir, a discutat luni cu comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, pentru a coordona înainte de potențiale atacuri.

Ar putea urma o săptămână de atacuri masive

Oficialii americani și israelieni spun că o astfel de operațiune ar urma să includă o săptămână de atacuri masive asupra liderilor iranieni, a țintelor energetice, nucleare și de infrastructură.

Președintele Trump a declarat pentru Axios într-un scurt interviu acordat miercuri că negocierile cu Iranul au loc prin intermediul unor mediatori, dar a subliniat că nu știe dacă acestea vor da roade.

„Trebuie să terminăm treaba, fie printr-un acord, fie prin altă cale. Vom afla dacă negocierile pot avea succes”, a spus președintele american.

„În timp ce Forțele noastre Armate Brave sunt pe deplin pregătite să apere Patria, Iranul continuă să ofere diplomației o șansă de a reuși”, a declarat ministrul de externe Abbas Araghchi, miercuri.

O sursă regională informată despre discuții a declarat pentru Axios că qatarezii au prezentat idei despre cum să se reducă decalajul dintre cererea SUA ca Iranul să renunțe la stocul său de uraniu îmbogățit și insistența Iranului ca SUA să ridice mai întâi blocada navală și să elibereze fondurile înghețate ale Iranului.

Sursa regională și un oficial american au declarat că mediatorii transmit Iranului că acceptarea propunerilor ar putea fi singura modalitate de a evita atacuri majore după alegerile de la jumătatea mandatului.

Mai mult, oficialii de securitate saudiți, turci și pakistanezi au întărit acest mesaj în timpul unei vizite la Teheran în urmă cu câteva zile, potrivit sursei citate.

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