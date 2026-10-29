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Un român a fost rănit în accidentul feroviar din Spania. Care este starea acestuia

Un cetățean român a fost identificat printre pasagerii implicați în gravul accident feroviar produs în provincia Toledo, din Spania. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că acesta a suferit răni, a primit îngrijiri medicale și urmează să efectueze investigații suplimentare.
Un român a fost rănit în accidentul feroviar din Spania. Care este starea acestuia
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
29 oct. 2026, 11:46, Știri externe
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Potrivit unei informări transmise de MAE, reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real au identificat un cetățean român în urma verificării listelor persoanelor care cumpăraseră bilete pentru cele două trenuri implicate în accident.

Personalul consular a reușit să ia legătura cu acesta, iar pasagerul a confirmat că a fost rănit în urma coliziunii.

Românul a beneficiat de îngrijiri medicale și nu se află internat într-o unitate spitalicească. Acesta urmează însă să efectueze investigații medicale suplimentare în cursul zilei de joi, 29 octombrie.

Ministerul nu a oferit detalii despre natura leziunilor suferite sau despre identitatea persoanei.

Consulul României s-a deplasat de urgență la locul accidentului

MAE precizează că, în după-amiaza zilei de miercuri, 28 octombrie, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne al Ambasadei României la Madrid s-au deplasat la locul accidentului.

Misiunea acestora a fost obținerea de informații oficiale privind identitatea și cetățenia persoanelor decedate sau rănite.

Pentru gestionarea situației, echipa Consulatului României la Ciudad Real a fost suplimentată cu un diplomat consular din cadrul Consulatului General al României la Madrid.

Reprezentanții diplomatici români continuă să colaboreze cu autoritățile spaniole pentru clarificarea situației persoanelor afectate.

MAE: Autoritățile spaniole nu au notificat oficial existența unor victime române

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că, până la momentul transmiterii informării, autoritățile spaniole nu notificaseră oficial Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existența unor cetățeni români printre victimele accidentului.

De asemenea, instituția precizează că nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară.

Identificarea românului rănit a fost realizată direct de reprezentanții consulari în urma propriilor verificări.

MAE anunță că monitorizează în continuare evoluția situației și că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

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