Cum au murit 68 de oameni în Spania. Un tren a fost lăsat să accelereze cu peste 200 km/h, deși în față se afla o garnitură blocată

Tragedia s-a produs miercuri, 28 octombrie, la ora locală 08:53, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, pe linia de mare viteză Madrid–Sevilla. Un tren AVE, operat de compania națională Renfe, a lovit din spate un tren Iryo care se afla oprit pe aceeași linie.

Cel puțin 68 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite. Potrivit autorităților spaniole, bilanțul ar putea crește, întrucât operațiunile de recuperare a victimelor din vagoanele distruse sunt în continuare dificile.

O analiză publicată joi de El País, pe baza datelor de circulație, a informațiilor Ministerului Transporturilor și a regulamentelor feroviare, identifică trei probleme succesive: defectarea sistemului automat de siguranță, autorizarea circulației la viteză normală și imposibilitatea repornirii trenului aflat în față.

23 de minute care au dus la catastrofă. Cronologia accidentului

La ora 07:54, trenul Iryo 6076 a plecat din gara Madrid-Atocha către Sevilla, cu 147 de pasageri la bord.

Zece minute mai târziu, la 08:04, pe aceeași rută a plecat trenul AVE 02080 al Renfe, cu 397 de pasageri, potrivit datelor citate de El País.

În jurul orei 08:30, sistemul de siguranță LZB, responsabil cu supravegherea circulației trenurilor de mare viteză, a suferit o defecțiune informatică pe un tronson de aproximativ 63 de kilometri.

Cel puțin șase trenuri au fost oprite automat, printre care cele două implicate ulterior în accident.

Iryo se afla în apropiere de Urda, iar AVE era oprit lângă Mora, la aproximativ 25 de kilometri în spatele acestuia.

La 08:36, centrul de control al administratorului infrastructurii feroviare Adif, din gara Atocha, a autorizat trenul AVE să își reia circulația în regim normal, fără restricțiile stricte de viteză care ar fi trebuit aplicate în condițiile respective.

Cinci minute mai târziu, la 08:41, aceeași autorizație a fost transmisă trenului Iryo, care se afla în față.

Însă trenul Iryo nu a reușit să pornească, deoarece sistemul său de siguranță nu putea fi repornit.

La ora 08:48, mecanicul Iryo a contactat din nou centrul de control și a transmis că trenul este în continuare imobilizat.

În acel moment, trenul AVE se apropia cu viteză mare, după ce parcursese deja o parte considerabilă a distanței dintre cele două garnituri.

La 08:53, AVE a lovit violent din spate trenul Iryo. Datele analizate de El País indică faptul că trenul Renfe depășise 200 km/h înaintea impactului, însă viteza exactă în momentul coliziunii trebuie stabilită de anchetatori.

Prima eroare: sistemul de siguranță a încetat să funcționeze

LZB este un sistem de protecție feroviară care supraveghează viteza și distanța dintre trenuri, transmițând informații către mecanici și intervenind automat atunci când circulația devine nesigură.

Sistemul este utilizat pe linia Madrid–Sevilla încă din anii ’90, în timp ce alte linii de mare viteză din Spania folosesc sistemul european mai modern ERTMS.

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a confirmat că o defecțiune informatică a provocat pierderea transmisiei LZB și oprirea automată a mai multor trenuri.

Într-o asemenea situație, circulația trebuie gestionată în baza procedurilor speciale, până când trenurile ajung într-o zonă protejată de semnalizarea feroviară alternativă.

Potrivit regulamentelor spaniole citate de El País, atunci când un tren trebuie să depășească un semnal de oprire pe un sector ocupat, deplasarea trebuie autorizată în regim de mers la vedere, astfel încât mecanicul să poată opri înaintea oricărui obstacol.

Această măsură de precauție nu ar fi fost respectată în cazul trenului AVE.

A doua eroare: centrul de control a autorizat circulația cu viteză normală

Momentul decisiv al tragediei pare să fi fost ora 08:36, când centrul de control Adif a autorizat trenul AVE să reia circulația normală, deși sistemul automat de siguranță nu funcționa.

În loc să înainteze cu o viteză care să permită oprirea în fața unui obstacol, trenul a accelerat progresiv și a depășit 200 km/h.

Ministrul Óscar Puente a descris decizia centrului de control drept una evident eronată și inexplicabilă.

Potrivit reconstrucției El País, trenul a parcurs aproximativ 25 de kilometri înainte de a ajunge din urmă garnitura Iryo.

O altă problemă identificată de jurnaliști este ordinea în care au fost emise autorizațiile: trenul aflat în spate a primit permisiunea să pornească înaintea celui din față.

Această succesiune ridică întrebări cu privire la modul în care operatorii centrului de control au evaluat poziția trenurilor și riscul ca acestea să ajungă pe același sector de cale ferată.

A treia eroare: trenul din față nu a putut porni. Avertismentul transmis cu cinci minute înainte de impact

Ultima verigă a lanțului de evenimente s-a produs la ora 08:48.

Mecanicul trenului Iryo a transmis centrului de control că garnitura nu poate reporni sistemul LZB și că rămâne imobilizată.

Din acel moment până la impact au trecut doar cinci minute.

Nu se știe, deocamdată, dacă operatorii centrului de control au avertizat mecanicul AVE că în fața sa se afla un tren blocat.

De asemenea, nu este clar dacă a existat vreo încercare de a opri garnitura care se apropia sau dacă centrul de control avea o imagine completă asupra poziției și vitezei celor două trenuri.

Anchetatorii trebuie să stabilească dacă operatorii au respectat procedurile de siguranță și de ce nicio măsură suplimentară nu a împiedicat coliziunea.

Două anchete și o nouă tragedie feroviară în Spania, la nouă luni după accidentul de la Adamuz

Autoritățile spaniole au deschis o anchetă judiciară și o investigație tehnică independentă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Anchetatorii urmează să examineze înregistrările comunicațiilor dintre mecanici și centrul de control, informațiile sistemelor de semnalizare și datele înregistrate de trenuri.

Tragedia de la Urda este al doilea accident feroviar major produs în 2026 pe linia de mare viteză Madrid–Sevilla.

La 18 ianuarie, un accident feroviar produs în zona Adamuz, provincia Córdoba, s-a soldat cu 46 de morți.