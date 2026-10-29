Ce vrea Iranul de la SUA ca să redeschidă strâmtoarea Ormuz

Iranul continuă să împingă planul de șapte zile pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, în timp ce președintele american Donald Trump respinge informațiile potrivit cărora ar fi pornit discuții de pace cu Teheranul, relatează Al Jazeera.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul rămâne în contact strâns și constant cu mediatorii în privința ideilor de punere în aplicare a planului.

Trump a negat relatările din presă conform cărora i-ar fi cerut vicepreședintelui JD Vance să înceapă negocieri cu Iranul.

Contactul, a spus el, a vizat nevoia Teheranului de ajutor cu provizii medicale.

Ce prevede planul iranian

Propunerea a fost anunțată în septembrie, la Adunarea Generală a ONU.

Ea cere Statelor Unite să îndeplinească, într-un termen accelerat, angajamentele asumate prin Memorandumul de înțelegere din 17 iunie, care a eșuat.

Printre ele se numără deblocarea a 12 miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian și încheierea blocadei navale asupra porturilor Iranului.

Araghchi spunea atunci că SUA ar putea face acești pași în patru-cinci zile.

În ziua a șaptea, strâmtoarea ar putea fi redeschisă și ar putea începe negocierile pentru un „acord final“, inclusiv pe tema programului nuclear iranian.

Trump a respins public planul, iar presa relatează că dezacordul principal privește ordinea pașilor. Teheranul cere ca Washingtonul să își respecte mai întâi angajamentele anterioare, înainte de discuții mai ample, în timp ce SUA vor ca programul nuclear să fie abordat de la început.

Informații de context

Memorandumul de la Islamabad, cu 14 puncte, a fost semnat pe 17 iunie, cu mediere pakistaneză, pentru a opri războiul și a redeschide strâmtoarea Ormuz, prin care trecea, înainte de conflict, aproximativ o cincime din petrolul și gazul lichefiat din lume.

Documentul prevedea 60 de zile de negocieri pentru un acord permanent, dar a expirat pe 17 august fără un acord final, iar SUA au reinstituit blocada navală asupra porturilor iraniene pe 14 iulie.

Disputa are loc în preajma alegerilor americane de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie, pe care mai mulți analiști le văd ca pe un factor în calculele ambelor părți.