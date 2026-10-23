Iranul și-a epuizat aproape complet petrolul din „flota-fantomă”. De la 135 de milioane de barili la mai puțin de un milion, după blocada SUA

Petrolul depozitat pe navele așa-numitei „flote-fantomă” a reprezentat, timp de mai multe luni, o soluție pentru Iran, după ce Statele Unite au început să blocheze transporturile maritime din porturile iraniene. Potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal, citată de Il Post, această rezervă este acum practic epuizată.

Cum a pierdut Iranul aproape 135 de milioane de barili de petrol

La începutul războiului, în februarie 2026, Iranul avea aproximativ 135 de milioane de barili de petrol depozitați pe petroliere aflate în afara Golfului Persic, în special în apropierea coastelor Malaysiei și Singapore. Aceste încărcături puteau fi vândute cumpărătorilor asiatici fără ca navele să mai fie nevoite să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

Blocada navală impusă de Statele Unite în aprilie a împiedicat însă Iranul să înlocuiască petrolul vândut cu noi încărcături. Restricțiile au fost suspendate temporar în timpul negocierilor din vară, perioadă în care Teheranul a încercat să trimită cât mai multe petroliere către apele internaționale.

După eșecul negocierilor, Washingtonul a reinstaurat blocada în iulie. Potrivit Kpler, la începutul lunii octombrie mai rămăseseră sub un milion de barili în stocurile maritime monitorizate, iar până la mijlocul lunii acestea fuseseră practic epuizate.

Ce este „flota-fantomă” și cum ajungea petrolul iranian în China

Iranul utilizează de mai mulți ani o rețea de petroliere pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Multe dintre aceste nave sunt vechi, operează prin structuri de proprietate dificil de identificat și folosesc metode care complică monitorizarea încărcăturilor. Petrolul iranian era transportat către zone maritime din apropierea Malaysiei și Singapore, unde putea fi transferat pe alte nave înainte de livrarea către rafinăriile chineze.

Aceste transferuri făceau mai dificilă identificarea originii încărcăturilor și permiteau continuarea comerțului în ciuda sancțiunilor. Odată ce navele aflate în afara zonei blocate și-au vândut încărcăturile, ele nu au mai putut reveni în mod obișnuit în porturile iraniene pentru reaprovizionare. Astfel, rezerva plutitoare care susținuse exporturile Teheranului s-a diminuat treptat.

SUA susțin că blocada a privat Iranul de venituri de 25 de miliarde de dolari

Veniturile din petrol reprezintă principala sursă de valută a Iranului și asigură, potrivit estimărilor citate de presa internațională, între 30% și 40% din veniturile guvernamentale. Blocarea exporturilor afectează capacitatea Teheranului de a finanța cheltuielile publice, de a cumpăra bunuri din străinătate și de a susține o economie deja afectată de inflație și deprecierea monedei.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, a susținut că blocada a împiedicat Iranul să obțină venituri petroliere estimate la 25 de miliarde de dolari. Cifra reprezintă evaluarea autorităților americane privind veniturile nerealizate, nu un bilanț financiar verificat independent.

Efectele economice ale blocadei nu sunt însă imediate în totalitate. Plățile pentru petrolul deja livrat ajung, de regulă, la vânzători în următoarele aproximativ două luni. Prin urmare, Teheranul mai poate încasa temporar valută din contractele anterioare.

Iranul mai are petrol, dar nu îl poate exporta la fel ca înainte

Epuizarea stocurilor maritime nu înseamnă că Iranul și-a consumat rezervele naturale de petrol. Țara continuă să dețină zăcăminte importante și cantități de țiței în instalații de depozitare sau pe nave aflate în interiorul zonei afectate de blocadă. Problema majoră este accesul la piețele internaționale. Alternativele de transport terestru nu au reușit să înlocuiască volumele comercializate anterior pe mare.

În același timp, rafinăriile chineze care cumpărau petrol iranian au început să caute furnizori alternativi, inclusiv în Brazilia și Africa de Vest. Estimările privind cantitățile rămase diferă între firmele de monitorizare maritimă, deoarece navele din flota-fantomă pot fi dificil de urmărit.

Blocada americană accentuează presiunea asupra economiei iraniene

Washingtonul urmărește să reducă veniturile care permit Iranului să își finanțeze activitățile militare și să își mențină capacitatea de rezistență economică. Pe 8 octombrie, Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat noi sancțiuni împotriva unor rețele comerciale și a 17 nave implicate în transportul petrolului și produselor petroliere iraniene.

Autoritățile iraniene susțin însă că economia țării poate rezista presiunilor externe. Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Abdolnaser Hemmati, a respins recent afirmațiile privind un posibil colaps economic. În paralel, exporturile altor state din Golful Persic au început să se redreseze prin Strâmtoarea Ormuz și prin rute alternative, în timp ce petrolul iranian rămâne în mare parte blocat.