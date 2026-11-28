Alegerile locale în Taiwan au avut loc sâmbătă în toate cele 22 de orașe și județe, potrivit Reuters. În cele mai mari șase orașe, primele date arată un scor egal. Partidul Democrat Progresist (DPP), aflat la putere, și opoziția Kuomintang (KMT) ar câștiga câte trei.

DPP ar urma să recâștige Taichung, al doilea oraș ca populație, precum și județele Yilan, Changhua și Hsinchu.

Lupta pentru Taipei

În capitală, primarul KMT Chiang Wan-an conduce la numărătoare în fața lui Puma Shen, candidatul DPP. Potrivit agenției taiwaneze Focus Taiwan, după aproximativ 563.000 de voturi numărate, Chiang avea un avans de circa 44.000 de voturi.

Shen, fost profesor universitar devenit parlamentar, a fost numit în repetate rânduri „separatist” de Beijing. DPP a câștigat primăria capitalei o singură dată, în 1994.

Până la transmiterea acestei știri, niciun candidat din marile orașe nu își anunțase victoria sau înfrângerea.

Presiunea Chinei

China consideră Taiwanul parte din teritoriul său și refuză dialogul cu președintele Lai Ching-te, pe care îl numește tot „separatist”. Lai spune că doar taiwanezii își pot decide viitorul.

Vineri, înaintea votului, 33 de avioane militare și opt nave chinezești au încercuit insula, potrivit Ministerului taiwanez al Apărării. Campania s-a axat însă pe teme locale, precum transportul și mediul.

KMT, care susține tradițional relații apropiate cu Beijingul, câștigase detașat alegerile din 2022. Atunci a obținut 14 orașe și județe, față de cinci pentru DPP.

Votul de sâmbătă deschide practic lupta pentru alegerile prezidențiale și parlamentare de la începutul lui 2028.