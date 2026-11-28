Direcția Generală pentru Străini din Ungaria a anulat interdicția de intrare și de ședere impusă comandantului ucrainean Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Magyar”. Potrivit Current Time, procedura de ridicare a restricțiilor a fost inițiată de autoritățile ungare.

Ministerul ungar de Interne a explicat că legea permite anularea restricțiilor atunci când motivele care au dus la impunerea lor s-au schimbat semnificativ, iar amenințarea la adresa securității naționale nu mai există.

Ministerul a refuzat să ofere detalii despre acest caz, invocând protecția datelor personale.

Decizia a fost luată înaintea întâlnirii dintre premierul ungar Péter Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc pe 24 noiembrie, în regiunea Transcarpatia, din vestul Ucrainei.

Motivul interdicției: atacurile asupra conductei Drujba

În august 2025, guvernul condus de Viktor Orbán i-a interzis lui Brovdi accesul în Ungaria și în celelalte țări din spațiul Schengen pentru trei ani. Măsura a fost luată ca răspuns la atacurile ucrainene asupra conductei Drujba, prin care Ungaria și Slovacia primeau petrol din Rusia.

Ministrul ungar de Externe de la acea vreme, Péter Szijjártó, a declarat că nicio încălcare a suveranității țării nu trebuie să rămână nepedepsită.

Brovdi l-a acuzat atunci pe ministru că își apăra propriile interese financiare, nu suveranitatea Ungariei.

Pe 22 august 2025, un atac ucrainean asupra unei stații de pompare din regiunea rusă Briansk a întrerupt livrările de petrol către Ungaria și Slovacia. Cele două țări au solicitat intervenția Comisiei Europene.

Era a doua întrerupere a livrărilor de petrol într-o singură săptămână, relata Mediafax la acea dată.

Cine este Robert Brovdi

Robert Brovdi are 51 de ani și s-a născut în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Slovacia. Este etnic maghiar și ocupă cea mai înaltă funcție dintre militarii de origine maghiară din armata ucraineană.

Om de afaceri înainte de invazia rusă, Brovdi s-a înrolat voluntar în armata ucraineană în 2022 și a fondat unitatea de drone „Magyar’s Birds” („Păsările lui Magyar”). În 2025, a primit titlul de Erou al Ucrainei.

În septembrie 2026, Rusia oferea neoficial o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru informații privind localizarea comandantului ucrainean.

Ungaria își schimbă poziția față de Ucraina

Noul guvern de la Budapesta a renunțat și la opoziția față de avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Guvernul condus de Viktor Orbán blocase în repetate rânduri acest proces.