Vicepremierul ucrainean Vsevolod Cențov și ministrul ungar de Externe, Anita Orban, vor conduce împreună Comisia interguvernamentală ucraineano-ungară pentru minoritățile naționale. Prima reuniune a comisiei este programată pentru începutul anului 2027, potrivit Ukrinform.

„Relansarea Comisiei va oferi o oportunitate importantă de a aborda chestiunile bilaterale nerezolvate și de a explora noi domenii de cooperare. Aștept cu interes activitatea noastră comună și construirea unui parteneriat reciproc avantajos între Ungaria și Ucraina, bazat pe respect și încredere”, a scris Anita Orban pe pagina sa de X.

Restoring mutual trust and building good-neighbourly relations between Hungary and Ukraine requires constructive dialogue and concrete results.

We welcome the progress Ukraine has made in implementing its commitments under the ten-point agreement on minority rights.

Together with @VVChentsov, I will co-chair the Hungarian-Ukrainian Intergovernmental Commission, with its next meeting planned for early 2027.

The relaunch of the Commission will provide an important opportunity to address outstanding bilateral issues and explore new areas of cooperation.

I look forward to our joint work and to building a mutually beneficial partnership between Hungary and Ukraine based on respect and trust. — Anita Orban (@_OrbanAnita) November 25, 2026

Potrivit acesteia, restabilirea încrederii și construirea unor relații de bună colaborare între cele două țări vor necesita un dialog constructiv.

Ministrul ungar de Externe a salutat, de asemenea, progresele făcute de Ucraina în îndeplinirea angajamentelor asumate prin acordul în zece puncte privind drepturile minorităților naționale.

Premierul ungar Peter Magyar a spus că s-au înregistrat progrese în negocierile cu Ucraina pentru ajungerea la un acord privind zece subiecte legate de drepturile lingvistice, culturale și educaționale ale minorității maghiare din Ucraina.

Pe 24 noiembrie, prim-ministrul a ajuns în regiunea Transcarpatia, în prima sa vizită în Ucraina de când a preluat mandatul. La Ujhorod, acesta s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Noul guvern ungar, condus de Magyar, a transmis de mai multe ori că progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE vor depinde de respectarea acordurilor privind drepturile minorității maghiare.

Mai exact, Budapesta a condiționat sprijinul pentru deschiderea următoarelor grupuri de capitole de negociere privind aderarea Ucrainei la UE de aplicarea concretă a acestor angajamente.