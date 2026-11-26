Șapte presupuși membri ai unui cartel al drogurilor au fost uciși într-un conflict cu armata la granița dintre statele Michoacán și Jalisco, în vestul Mexicului, a anunțat miercuri Ministerul Apărării.

Conform unui comunicat al ministerului, persoanele ucise făceau parte din Cartel de Los Reyes, o bandă locală aliată cu coaliția Cárteles Unidos, desemnată drept organizație „teroristă” de către Statele Unite în 2025, potrivit Le Figaro.

Armata a arestat zece persoane și a confiscat peste treizeci de arme în timpul incidentului. Potrivit ministerului, soldații au fost atacați în timp ce patrulau într-o zonă rurală, într-o regiune în care fermierii sunt constant vizați de bande criminale pentru extorcare.