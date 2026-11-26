Emisarul american Jared Kushner a declarat că președintele rus Vladimir Putin le-a dat asigurări negociatorilor americani că nu intenționează să folosească arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei, relatează joi RBC-Ukraine.

„(Putin) a fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un aspect foarte important, și ne-a asigurat că nu are o astfel de intenție”, a declarat Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, în cadrul podcastului „MD Meets”, găzduit de Mathias Dopfner, directorul executiv al grupului media german Axel Springer.

Potrivit emisarului american, liderul rus a dat dovadă de „reținere” în acest conflict.

După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, SUA și alte țări occidentale s-au temut în repetate rânduri că Putin ar putea folosi arme nucleare tactice. Frica aceasta a fost alimentată de amenințările făcute de oficialii ruși și de presa de stat.

Emisarul președintelui american a respins și acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi avut o apropiere prea mare de Moscova.

„Nu am exercitat nicio presiune asupra președintelui (Volodimir) Zelenski sau asupra ucrainenilor”, a declarat Kushner, care a mai spus și că Washingtonul se consideră un mediator în conflict.

Potrivit acestuia, SUA au fost cel mai mare susținător financiar al Ucrainei pe durata războiului, continuând să ofere Kievului informații necesare pentru apărare.

Totodată, Kushner a acuzat Ucraina că afectează progresele către un acord de pace printr-un presupus atac asupra uneia dintre reședințele președintelui rus Vladimir Putin.

„A existat un atac pe care ucrainenii l-au lansat asupra reședinței lui Putin la sfârșitul lunii decembrie, lucru care, cred eu, l-a făcut să dea înapoi”, a spus Jared Kushner.

La sfârșitul anului trecut, Rusia a susținut că Ucraina a încercat să atace cu drone reședința lui Putin de la Valdai. Potrivit Agenției Centrale de Informații (CIA) a Statelor Unite, însă, reședința nu a fost ținta vizată a atacului.