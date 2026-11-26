Capacitatea de producție a Coreei de Nord este extinsă sistematic, a transmis Kim Jong-un, potrivit presei de stat KCNA.

Menținerea statutului țării ca stat deținător de arme nucleare este „absolut inviolabilă”, a declarat liderul de la Phenian în timpul unei inspecții a instalațiilor de producție de materiale nucleare și de cercetare a armelor, conform Al Jazeera.

Presa de stat nord-coreeană nu a identificat instalațiile sau locațiile acestora.

„Capacitatea noastră nucleară este acum o realitate”, a spus Kim Jong-un, numind realizările recente în producția de arme nucleare un succes major în aplicarea politicii nucleare a țării.

Orice încercare de a nega statutul nuclear al Coreei de Nord, consacrat în constituția sa în 2023, ar fi considerată „o declarație deschisă de război”, a adăugat el.

Kim a declarat că utilizarea diversificată a armelor nucleare tactice este o „sarcină importantă și urgentă, derivată din valoarea militară a armelor nucleare tactice în războiul modern și din realitatea inevitabilă cu care se confruntă granița cu cel mai periculos stat inamic”.

Declarațiile liderului de la Phenian vin în timpul unei dispute tot mai ample la frontieră cu Coreea de Sud.

Relațiile tensionate sunt legate de explozia unei mine terestre, care a rănit trei soldați sud-coreeni în Zona Demilitarizată (DMZ), un teritoriu puternic fortificat dintre cele două țări, pe 21 septembrie.

Seulul a cerut scuze Phenianului în octombrie, după ce o anchetă comună Coreea de Sud și Națiunile Unite a descoperit că Coreea de Nord a plantat minele terestre în urmă cu mai bine de un an.

Phenianul a trimis o scrisoare Consiliului de Securitate al ONU ca răspuns, acuzând Seulul de fabricarea exploziei și a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune în largul coastei sale de est, în Marea Japoniei, mai puțin de o săptămână mai târziu.