Președintele Statelor Unite, care a mai intervenit cu privire la viața personală a lui Robert Pattinson, și-a dat verdictul în ceea ce privește alegerea actorului britanic pentru rolul lui James Bond.

„Arată bine, îi urez noroc”, a declarat Donald Trump, potrivit Mirror.

Ulterior, liderul SUA a întrebat-o pe secretara Natalie Harp dacă actorul este conservator.

Președintele american a comentat anterior cariera actorului britanic.

În 2012, Trump a postat o serie de tweet-uri în care îl îndemna pe Robert Pattinson să o părăsească pe iubita sa de la acea vreme și colega sa din seria „Twilight”, Kristen Stewart.

În urmă cu 14 ani, liderul de la Washington a adăugat că actrița „l-a înșelat ca pe un câine și o va face din nou”, potrivit sursei citate.

Pattinson a comentat postările după ce Trump și-a început primul mandat în 2017, spunând într-un interbiu că „nu au însemnat nimic concret” la momentul respectiv.

Donald Trump este un fan al serialului 007, numindu-l anterior pe Sean Connery drept „Bond-ul său preferat din toate timpurile”.

La scurt timp după ce Amazon MGM Studios a anunțat anul trecut că audițiile pentru succesorul lui Daniel Craig erau în desfășurare, contul de X al Casei Albe a postat un poster generat de inteligență artificială. Acesta îl înfățișa pe Trump într-un smoking și ținând o armă, însoțit de cuvintele „MAKE AMERICA GREAT AGAIN” și „007”.