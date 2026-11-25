Flăcările au cuprins mai mult mașini și motociclete pe Ring Road, una dintre principalele artere care înconjoară Cairo, potrivit agenției AP.

BREAKING: Reports of more than 30 people killed after a truck carrying petroleum products overturned while turning on Cairo’s Ring Road, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles, according to Egypt’s Health Ministry. https://t.co/7lJKLTR2Rs — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026

Accidentul s-a produs în Warraq, un cartier dens populat din Giza, parte a zonei metropolitane a capitalei.

Salvatorii au scos oameni din mașinile în flăcări, iar pompierii s-au luptat cu focul care trecea de la un vehicul la altul. Sute de oameni s-au adunat lângă locul tragediei.

Primul bilanț anunțat de Ministerul Sănătății era de 21 de morți. Cisterna a ieșit de pe drum pe porțiunea de șosea de deasupra unui tunel din Al Warraq, un cartier muncitoresc de pe malul de vest al Nilului, aproape de centrul Cairoului. La operațiunile de salvare au participat 39 de ambulanțe.

Victimele, identificate prin ADN

Parchetul a anunțat că victimele vor fi identificate prin teste ADN. Ministrul Sănătății, Khaled Abdel Ghaffar, a spus că răniții au fost duși la spitalele din apropiere și că bilanțul este provizoriu, așa că numărul morților ar putea crește. Președintele Abdel-Fattah el-Sissi a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

O sursă din securitate a declarat că prima ipoteză a anchetatorilor ar fi o defecțiune mecanică sau la sistemul de direcție, din cauza căreia șoferul a lovit un parapet de beton, însă cauza nu a fost confirmată.

Șoselele morții din Egipt

În Egipt, accidentele rutiere fac în fiecare an mii de victime. Viteza, drumurile proaste și aplicarea slabă a legilor de circulație sunt principalele cauze. În ianuarie, 21 de oameni au murit și 16 au fost răniți într-un carambol uriaș pe un drum de lângă provincia Beni Suef, în sudul țării.