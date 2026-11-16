Incendiu uriaș într-o clădire comercială dintr-o zonă turistică a Thailandei. Sunt cel puțin 11 morți

Incendiul a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o clădire comercială din zona Patong, de pe insula Phuket, o destinație turistică foarte populară din sudul Thailandei. Incendiul s-a soldat cu cel puțin 11 morți și 16 răniți, potrivit poliției citate de Al Jazeera.

În clădirea cuprinsă de flăcări se află un restaurant, spații de cazare și un centru de închirieri motociclete. Ulterior, flăcările s-au extins la câteva clădiri din vecinătate.

Ce spun autoritățile despre incendiu

Comandantul Poliției din Phuket, Surachai Sooksai, a declarat că ancheta privind cauza incendiului este în desfășurare. Primele investigații indică faptul că un transformator electric din apropierea clădirii a explodat cu puțin timp înainte de izbucnirea focului, ipoteza unei incendieri intenționate fiind astfel exclusă.

Guvernatorul din Phuket, Chodnarin Koedsom, a spus că centrul de închirieri deținea aproximativ 100 de motociclete, alături de stocuri de combustibil, ulei de motor, materiale plastice și anvelope.

Potrivit acestuia, materialele inflamabile ar fi putut contribui la propagarea rapidă a incendiului și la degajarea unui fum dens și toxic.

Victimele incendiului sunt din Thailanda

Autoritățile au comunicat că, dintre cele 16 persoane rănite, 15 sunt cetățeni thailandezi, iar una provine din Myanmar. De asemenea, autoritățile au confirmat că printre victimele decedate sau rănite nu se află turiști.

Persoanele rănite au primit îngrijiri medicale la spital, fiind afectate de inhalarea fumului și de tăieturi provocate de cioburi de sticlă.

Numeroase incendii în Thailanda

Modul în care în Thailanda se respectă reglementările privind sănătatea și siguranța, în special în baruri și cluburi de noapte, constituie de mult timp un motiv de îngrijorare.

În luna iulie, un bar aglomerat din capitala Bangkok a fost cuprins de flăcări și fum. Incidentul s-a soldat cu 40 de morți. Atunci, autoritățile au anunțat că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric.

Lista cu incidente asemănătoare este mai lungă. În 2012, patru persoane au murit, iar multe altele au fost rănite într-un incendiu care a cuprins un club frecventat de turiști în Phuket. De asemenea, un incendiu a devastat un club din Bangkok în timpul sărbătorilor de Anul Nou din 2009, provocând moartea a 67 de persoane și rănirea a peste 200.