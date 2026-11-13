Rafinăria de petrol din Volgograd și o unitate de producție din Rostov-pe-Don, în flăcări în urma unui atac cu drone ucrainene

Atacul, care a avut loc la o zi după negocierile trilaterale de pace de la Abu Dhabi, continuă campania Ucrainei de a perturba infrastructura care susține armata rusă și de a limita veniturile Moscovei din sectorul energetic, potrivit The Kyiv Independent.

Canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+ au raportat flăcări și explozii la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, cu o capacitate anuală de prelucrare a țițeiului de 15 milioane de tone metrice.

Imaginile surprinse de martori oculari la fața locului par să arate flăcări care ies din rafinărie și luminează cerul nopții. De asemenea, înregistrările video surprind locuitori din Volgograd stând la coadă la benzinării, ca urmare restricțiilor privind combustibilul impuse în Rusia din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Autoritățile locale au confirmat atacurile

Andrei Bocearov, guvernatorul regiunii Volgograd, a confirmat un atac „masiv” asupra orașului și izbucnirea unor incendii în zona industrială din sudul comunității.

Rafinăria de petrol din Volgograd este una dintre cele mai mari deținute de Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia. Forțele ucrainene au mai lovit această unitate, situată la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina, pe 2 octombrie.

Alte lovituri în orașul Rostov-pe-Don

La sud-vest de Volgograd, guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat un atac ucrainean asupra orașului Rostov-pe-Don. Potrivit lui Sliusar, în urma loviturilor ucrainene, au izbucnit incendii la o unitate de producție și la un depozit.

De asemenea, resturi provenite de la dronele doborâte au avariat o clădire rezidențială. Pe 8 noiembrie, o dronă ucraineană a lovit Rostov-pe-Don, avariind un pod și instalații energetice, ceea ce a dus la blocarea traficului și la întreruperi ale alimentării cu energie electrică în oraș.

Atacurile au avut loc la scurt timp după ce, în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, zeci de drone ucrainene au vizat Moscova, perturbând operațiunile de zbor pe mai multe aeroporturi importante din regiune, potrivit oficialilor ruși.