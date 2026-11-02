„Nu cerem doar ajutor”. Zelenski îi propune lui Trump o alternativă pentru ca Ucraina să nu mai lovească rafinăriile rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un interviu pentru Fox News difuzat duminică, faptul că țara sa este gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei, însă cu o condiție.

Concret, el a spus că Ucraina ar opri atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă și Moscova, la rândul său, încetează atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Ca alternativă, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Zelenski a spus că Ucraina va înceta atacurile dacă Statele Unite vor furniza Kievului rachete interceptoare pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot.

„Le-am explicat (americanilor – n.r.) că nu putem pur și simplu să ne abținem de la a riposta atunci când Rusia ne atacă infrastructura energetică, când Rusia ne ucide oamenii, ne atacă rețeaua electrică, instalațiile de gaze, rafinăriile noastre, totul”, a spus Zelenski în interviul pentru Fox News.

„If you need us not to attack Russian refineries for one month, give us Patriots for one month.” – President Zelenskyy „Yes. We had several conversations with President Trump about attacks on refineries. We said that we cannot simply not respond after Russia attacks our energy infrastructure, after Russia kills our people, after attacks on our electricity, gas refineries and everything. We said, if you want us not to attack Russia’s refineries, then Russia must not attack our energy system.” — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 2, 2026

Trump cere Rusiei și Ucrainei să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice

Propunerea lui Zelenski vine ca răspuns la cererea președintelui american Donald Trump ca țările beligerante să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți.

„Am spus că, dacă doriți ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești, aceștia trebuie să înceteze atacurile asupra sistemului nostru energetic. Există o altă opțiune: să ne furnizați rachete Patriot. Vom găsi noi fondurile necesare. Nu cerem doar ajutor (…) Dacă vor ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești pentru o lună, să ne dea Patriots pentru o lună”, a spus Zelenski.

Rachetele pentru sistemele Patriot sunt fabricate în SUA și se numără printre cele mai importante mijloace de apărare ale Ucrainei împotriva rachetelor și dronelor rusești.