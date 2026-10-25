Un consilier al Kremlinului anunță când ar urma să fie reluate discuțiile trilaterale cu Ucraina și SUA privind un acord de pace

Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat duminică, pentru agenția de presă rusă de stat Vesti, că Moscova este pregătită ca discuțiile trilaterale cu Ucraina și SUA să fie reluate după data de 4 noiembrie, când în Rusia este Ziua Unității Naționale.

„Următorul termen limită este acum 4 noiembrie, sărbătoarea noastră principală. După aceea, vom fi gata să reluăm negocierile”, a spus Ușakov pentru agenția Vesti, notează The Kyiv Independent.

Anunțul vine în contextul în care Kremlinul a respins de mai multe ori propunerile de încetare a focului și a cerut Kievului să cedeze regiunea Donbas, ocupată doar parţial de armata rusă.

Ușakov a declarat că nu se așteaptă ca prima întâlnire trilaterală de după pauză să dea rezultate semnificative, calificând-o drept o „probă generală”. El a mai susținut că un acord de pace între Rusia și Ucraina „mai necesită încă eforturi”.

Pe 20 octombrie, emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și cu unii lideri europeni.

A doua zi, Witkoff a avut o întâlnire și cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, după care Kremlinul a declarat că este pregătit să reia discuțiile trilaterale în luna noiembrie.

În plus, în această lună, președintele ucrainean Zelenski a afirmat că se așteaptă o nouă rundă de discuții trilaterale în prima jumătate a lunii noiembrie.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că noi discuții trilaterale de pace privind Ucraina urmează să aibă loc la Abu Dhabi la începutul lunii viitoare.