Toate serviciile de urgență au intervenit marți dimineață la locul coliziunii, care a avut loc pe pasajul suprateran de pe strada Seifertova, lângă Gara Centrală din Praga 3, o municipalitate de nivel secundar din capitală.

Anchetatorii se află la fața locului și colaborează cu inspectorii feroviari pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele accidentului și pentru a determina cine este responsabil pentru coliziunea trenurilor, a transmis Poliția cehă, potrivit The Independent.

„Operațiunile de salvare s-au încheiat, iar anchetatorii se află acum la fața locului, colaborând cu inspectorii feroviari pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele accidentului și, mai presus de toate, pentru a determina cine va fi tras la răspundere pentru coliziunea dintre trenuri”, a transmis Poliția.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Vagoanele, distruse în urma impactului

Imaginile de la fața locului, difuzate pe rețelele sociale, arătau echipele de salvare intervenind la locul unde două trenuri de călători s-au ciocnit. Ambele vagoane au fost distruse în urma impactului.

La fața locului au fost mobilizate peste 10 echipaje de ambulanță, patru echipaje cu medici, un inspector și o unitate specializată de evacuare. Pacienții au fost transportați la unități medicale, au declarat serviciile medicale de urgență din Praga.

Pompierii de la stațiile Sokolská și Holešovice au intervenit la locul incidentului pentru a ajuta la triere și au mobilizat o echipă de îngrijire post-traumatică pentru a oferi asistență persoanelor rănite.

Un alt videoclip distribuit de poliție arăta echipajele de urgență transportând o persoană rănită pe o targă.

Operatorul feroviar de stat CzD a raportat perturbări ale serviciului pe cel puțin șase linii diferite, care, potrivit estimărilor, urmau să dureze până la prânz. Operatorul feroviar a semnalat întârzieri de una până la două ore și anulări pe aceste linii, fiind instituite o serie de devieri.

Liniile de la gara principală către Praga-Vysočany, Praga-Libeň și Praga-Holešovice au fost afectate din cauza „consecințelor coliziunii unui tren cu o persoană”, în timp ce liniile de la gara principală către Milovice, Lysá nad Labem, Kolín și Ústí nad Labem au fost afectate în urma „consecințelor coliziunii unui tren”.