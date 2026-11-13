32 de persoane rănite pe râul Mississippi. O navă de croazieră a fost izbită de un petrolier

Compania American Cruise Lines a transmis că vasul său de croazieră, „American Heritage”, a fost implicat într-o coliziune, în timpul unei opriri în New Orleans. Ambarcațiunea de mari dimensiuni este parțial scufundată, iar 129 de pasageri se aflau la bord.

Autoritățile au intervenit de urgență pentru a desfășura operațiunea de salvare. Primarul orașului New Orleans, Helena Moreno, a confirmat că 29 de pasageri au fost duși la spital.

Operațiune de salvare de amploare

Compania americană a transmis că este în legătură directă cu autoritățile.

„Colaborăm îndeaproape cu Paza de Coastă a SUA și cu autoritățile locale. Pasagerii și echipajul au fost evacuați, iar noi suntem profund îngrijorați pentru toți cei implicați”, a transmis American Cruise Lines.

Serviciul de urmărire al traficului maritim anunță că nava de croazieră a fost văzută „culcată într-o parte” pe râul Mississippi.

„Se pare că nava de pasageri lua apă și a fost văzută culcată pe o parte, având la bord, în momentul coliziunii, aproximativ 129 de pasageri, pe lângă membrii echipajului”, a precizat MarineTraffic.

Cum arată cele două nave

Petrolierul are o lungime de 160 de metri, de două ori mai mare față de nava de croazieră, care are, la rândul ei, 81 de metri, conform SkyNews.

Vasul se afla la finalul unei curse de opt zile, în care a călătorit către mai multe destinații de pe râu, din Louisiana și Mississippi.

Petrolierul transportă de obicei asfalt și bitum, o substanță folosită des pentru construcția drumurilor și acoperișurilor, potrivit Marine Traffic.