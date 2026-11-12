UPDATE Autobuz răsturnat în Timiș. Opt persoane duse la spital

UPDATE Opt persoane, duse la spital

Opt dintre persoanele implicate în accident au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba de șase persoane de sex feminin și două de sex masculin, potrivit ISU Timiș.

Știrea inițială:

Accidentul s-a produs joi dimineața în localitatea Hodoni. Autobuzul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat.

„În cursul dimineții, în jurul orei 05:40, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier, autobuz răsturnat în afara părții carosabile, produs în localitatea Hodoni”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Autobuzul transporta 29 de persoane

Potrivit primelor informații, autobuzul transporta 29 de persoane. Șapte dintre acestea au nevoie de îngrijiri medicale. Victimele sunt „conștiente și cooperante” și primesc tratament la fața locului de la echipajele medicale.

ISU a mai transmis că la misiune participă o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale de transport personal și victime multiple și trei autosanitare SMURD.

Cauza producerii accidentului va fi stabilită de polițiști.