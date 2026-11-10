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Un polițist de 24 de ani, inconștient după un accident pe podul de la Agigea. Autospeciala s-a izbit de remorca unui TIR

Un polițist de 24 de ani este inconștient după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, pe podul de la Agigea, DN 39A. Pompierii intervin cu echipaje de descarcerare și SMURD.
Un polițist de 24 de ani, inconștient după un accident pe podul de la Agigea. Autospeciala s-a izbit de remorca unui TIR
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
10 nov. 2026, 16:49, Social
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Un polițist de 24 de ani a fost rănit, marți, într-un accident rutier produs în jurul orei 15:40, pe DN 39A, pe podul Apolodor, la Agigea. Autospeciala de poliție în care se afla agentul a intrat în coliziune cu remorca unui TIR. Potrivit ISU, victima este inconștientă.

Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea accidentului. Din primele verificări a reieșit că agentul era singur în autospecială, se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și se deplasa fără semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Polițistul este încadrat la Serviciul Siguranță Transporturi – T.F./T.N. Agigea și face parte din promoția iunie 2024.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD C și unul SMURD B.

Victima este transportată la spitalul județean Constanța de SMURD C, inconștientă.

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