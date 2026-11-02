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Accident grav pe DN1C, în localitatea Livada. Trei persoane au rămas încarcerate după impactul dintre trei mașini

Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident în care au fost implicate trei mașini, pe DN1C, în localitatea Livada.
Accident grav pe DN1C, în localitatea Livada. Trei persoane au rămas încarcerate după impactul dintre trei mașini
Aida Neagu
02 nov. 2026, 07:36, Social
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Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente la un accident rutier grav produs pe DN1C, în localitatea Livada, potrivit datelor de la ISU Cluj.

Din primele informații, în accident au fost implicate trei autoturisme, iar trei persoane au rămas încarcerate. De asemenea, victimele sunt acum conștiente, dar au suferit multiple traumatisme. Echipajele de intervenție lucrează pentru scoaterea acestora din mașini.

La fața locului au fost trimise două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Informațiile sunt în dinamică, iar noi detalii vor fi transmise pe măsură ce vor fi disponibile. Până în acest moment, nu au fost publicate imagini de la locul accidentului.

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