Accident între un tren și un TIR în Portul Constanța Sud. Un bărbat a fost prins între cele două vehicule

Potrivit IJP Constanța, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 16.30 despre producerea unui accident în Portul Constanța Sud Agigea.

În accident au fost implicate un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 49 de ani, și un tren, condus de un bărbat de 60 de ani.

Conducătorii celor două vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urma impactului, a fost rănit grav un bărbat de 57 de ani, care în momentul impactului s-ar fi aflat pe tamponul ultimului vagon, fiind prins între cele două vehicule.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.