Accident mortal pe un drum din Mureș. O femeie de 48 de ani și-a pierdut viața

„La data de 19 octombrie a.c., în jurul orei 19:50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN13-E60, la km 97+150, între localitățile Saschiz și Vânători”, transmite IPJ Mureș.

În accident au fost implicate un autoturism condus de o femeie de 48 de ani, din comuna Jibert, județul Brașov, care conducea de la Sighișoara la Brașov, și un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, condus de un bărbat de 45 de ani, din județul Galați.

Din nefericire, în urma impactului, șoferița în vârstă de 48 de ani, a murit. Pasagera sa, o femeie de 50 de ani, din localitatea Rupea, județul Brașov, a fost rănită grav.

Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest. Acesta nu băuse, așadar rezultatul a fost negativ.

În cauză, polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Șoferii, îndemnați să fie prudenți și să-și adapteze viteza la condițiile de drum:

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în trafic, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculele care circulă în fața lor.

De asemenea, în condiții de ploaie abundentă și carosabil umed, recomandăm evitarea manevrelor bruște, reducerea vitezei la apropierea de curbe și utilizarea corespunzătoare a sistemelor de iluminare”, transmite IPJ Mureș.

Polițiștii IPJ Mureș a mai transmis că respectarea regulilor de circulație, dar și conduita preventivă pot contribui la prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții tuturor șoferilor.