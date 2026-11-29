Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, accidentul s-a produs în zona kilometrului 80 al Drumului Expres DEx 12.

Circulația rutieră a fost închisă între nodurile rutiere Albota și Negreni.

Deocamdată, nu au fost comunicate date oficiale privind circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Șoferii care intenționează să circule pe Drumul Expres DEx 12 sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile instituite și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.