Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, printre substanțele distruse se numără canabis, heroină, cocaină, rezină de canabis, opiu, MDMA, precursori de droguri, dar și bunuri care prezentau urme de substanțe interzise. Distrugerea a fost realizată cu sprijinul unui operator autorizat pentru eliminarea substanțelor periculoase.

Drogurile provin din mai multe dosare penale instrumentate de structurile Poliției Române și DIICOT, în urma unor anchete complexe, acțiuni de supraveghere operativă și cooperare internațională.

Capturi importante în dosarele de trafic de droguri

Printre cazurile care au contribuit la cantitățile distruse se numără capturarea a 81 de kilograme de opiu, la 1 februarie 2022, în Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul Dolj. Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră, polițiștii BCCO Craiova și procurorii DIICOT.

Un alt caz important a avut loc în mai 2023, când polițiștii BCCO Oradea, împreună cu procurorii DIICOT, au confiscat peste 15 kilograme de canabis de la un cetățean străin, în urma unei percheziții.

Și în 2026 au fost înregistrate capturi importante. În aprilie, un cetățean turc, în vârstă de 45 de ani, a fost prins în flagrant în timp ce transporta aproximativ 30 de kilograme de cocaină, ascunse în două genți depozitate în capul tractor al unui ansamblu rutier.

În septembrie, un bărbat de 45 de ani a fost prins în orașul Voluntari, județul Ilfov, în timp ce deținea aproximativ 21 de kilograme de canabis, pe care ar fi urmat să le comercializeze pentru 70.000 de euro.

De asemenea, în iulie, o persoană în vârstă de 31 de ani a fost prinsă la fostul Punct de Trecere a Frontierei Petea, în timp ce ar fi introdus în România 38 de kilograme de canabis, ascunse în plafonul unei autoutilitare.

Aproape o tonă de droguri, capturată în primele zece luni ale anului

Datele Poliției Române arată că, în perioada ianuarie – 5 noiembrie 2026, structurile de combatere a criminalității organizate, sub coordonarea DIICOT, au capturat peste 985 de kilograme de droguri.

Din această cantitate, aproximativ 245 de kilograme reprezintă droguri de mare risc, iar peste 740 de kilograme sunt droguri de risc.

În aceeași perioadă, anchetatorii au ridicat 63.048 de comprimate, 5.344 de plante de canabis și 4.141 de kilograme de masă vegetală verde, din care 745 de kilograme de masă vegetală uscată. Totodată, au fost confiscate peste 60 de kilograme de substanțe psihoactive noi.