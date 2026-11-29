Alarma a fost dată în jurul orei 19:30, printr-un apel la 112. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost anunțați că o locuință din Tismana a fost cuprinsă de flăcări și că în interior s-ar putea afla un copil de 3 ani.

La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și echipaje medicale. După lichidarea incendiului, pompierii au descoperit trupul neînsuflețit al copilului într-una dintre camerele locuinței.

Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

Polițiștii au deschis dosar penal

La locul tragediei s-a deplasat și o echipă operativă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, care efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs incendiul.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente.