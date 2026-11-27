Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:00, pe strada Măgurii din Cisnădie, potrivit ISU Sibiu. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o casă de aproximativ 50 de metri pătrați. În interior au fost găsiți doi bărbați de aproximativ 65 de ani, aflați în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă cei doi bărbați au fost declarați decedați.

Incendiul a afectat în totalitate interiorul a două camere și al bucătăriei, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul căzut dintr-o sobă cu acumulare de căldură pe materiale textile.