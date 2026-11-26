Căsuța din grădina părinților i-a împlinit lui Whitney două dorințe deodată: să locuiască într-o casă mică și să rămână aproape de familie. Copiii au și ei curtea în care se pot juca, a povestit femeia într-un video publicat de canalul Tiny Home Tours.

Construcția a cerut însă efort și bani, mai ales pentru pregătirea terenului și racordarea la utilități. Costul total s-a ridicat la aproximativ 220.000 de dolari.

Mobile de la second-hand și de pe stradă

Whitney a gândit singură interiorul, după nevoile de zi cu zi ale familiei. Cele mai multe mobile le-a cumpărat de pe Facebook Marketplace sau de la târguri de vechituri. Pe unele le-a găsit chiar pe stradă, cum e dulapul în care stau hainele copiilor. Garderoba ei vintage ocupă jumătate din dulapul ei.

Diferența o fac detaliile, gândite să amintească de o cabană la munte: tavanele din lemn de pin, pereții îmbrăcați în lambriu și mobila de bucătărie în nuanțe închise. Partenerul ei a vopsit baia și a montat lambriul, cu circa 300 de dolari cheltuiți pe vopsea.

Au trecut 15 luni de la mutare, iar Whitney spune că spațiul mic e marele avantaj al casei, pentru că o ferește să adune lucruri inutile. Dacă nu ai un raft, nu simți nevoia să-l umpli, explică ea. Iar dacă lipsește un sertar, nu ai unde să înghesui obiecte de care nu ai nevoie.

„Cu cât ai mai puțin, cu atât lucrurile ajung să te dețină mai puțin”, spune Whitney.

Ce este o astfel de casă

Căsuța lui Whitney e ceea ce americanii numesc „accessory dwelling unit” (ADU): o locuință mică, independentă, construită pe același teren cu o casă mai mare. Are propria bucătărie, baie și zonă de dormit. În Statele Unite, aproximativ 1,5 milioane de proprietari au construit astfel de case în curte.