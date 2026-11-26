Luminile pregătite pentru Crăciun la Ljubljana au anul acesta o temă: „Haos. În ordine”, scrie The WOM Travel. Formele amintesc de molecule, de primele forme de viață, de cristale și de proporția de aur.

Autorul e Urban Modic, arhitect și artist. El continuă tradiția începută de tatăl său, Zmago Modic. Ideea proiectului e simplă: chiar și ce pare dezordonat urmează reguli și proporții. Nervurile unei frunze, de exemplu, se ramifică în toate direcțiile, dar formează o structură clară.

Peste 50 de kilometri de lumini

Capitala Sloveniei folosește peste 50 de kilometri de lumini și mai mult de 800 de elemente luminoase. Bradul principal din Piața Prešeren face parte din instalație. Pe străzi sunt așezați și 89 de brazi verzi, unii decorați de elevii școlilor din oraș.

Tradiția a pornit la sfârșitul anilor ’90, când Zmago Modic a înlocuit figurile clasice cu forme geometrice inspirate din știință și univers. Povestea lor e spusă într-o expoziție foto gratuită, pe Gallusovo nabrežje, până pe 11 ianuarie.

Moștenire de familie. Luminițele de Crăciun desenate de un tată, continuate de fiul său

Luminile se aprind vineri, 27 noiembrie, la ora 17:00, în Piața Prešeren. Rămân aprinse până pe 14 ianuarie 2027. Târgul de Crăciun se întinde pe malurile râului Ljubljanica până pe 3 ianuarie, iar la castel sunt activități până pe 6 ianuarie.

Intrarea la târg și plimbarea printre lumini sunt gratuite. Cel mai bun traseu pornește din Piața Prešeren, trece Podul Triplu și continuă de-a lungul râului.

Pe 5 decembrie, între 16:30 și 18:00, alaiul Sfântului Nicolae coboară de la castel spre Piața Prešeren.