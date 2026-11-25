Cel mai recent articol din presa italiană despre Craiova a apărut miercuri în ediția în limba italiană a Euronews. Publicația scrie că Craiova, „în sud-vestul României”, e de mult una dintre destinațiile preferate ale călătorilor. Jurnaliștii descriu Țara lui Moș Crăciun, cu montagne russe și roată panoramică, și bradul din piață, prin ramurile căruia trece un trenuleț cu cadouri.

„Orașul la care nu te aștepți”

Site-ul de călătorii The Wom Travel a anunțat clasamentul încă din octombrie, cu titlul „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa e într-un oraș la care nu te aștepți”. Publicația scrie că în ultimii ani Craiova a investit mult în Crăciun și a transformat mai multe piețe din centru într-un singur traseu mare de lumini, instalații și căsuțe. Târgul din acest an e deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, iar tema aleasă este „Regatul elfilor”.

Aceeași publicație a scris și un ghid turistic al orașului. Craiova e prezentată drept „cel mai subevaluat oraș european al anului 2026”, iar cititorii sunt îndemnați să uite de Praga, Budapesta sau Cracovia. Printre preparatele recomandate se numără micii, iar autorii notează că orașul e tot mai ușor de ajuns datorită zborurilor directe din Italia.

„Departe de traseele obișnuite”

Fanpage a scris că cel mai mare târg de Crăciun din Europa e aproape necunoscut și departe de traseele turistice obișnuite. Nu se află în Austria, Franța sau Germania, ci la Craiova, unde din mijlocul lui noiembrie până la începutul lui ianuarie centrul orașului devine un tărâm de iarnă.

Pentru Money.it, târgul a fost unul „cu adevărat de neratat” de Crăciunul trecut. Publicația descrie Craiova ca pe un oraș românesc plin de viață, aflat la 200 de kilometri de București, iar târgul ca pe un spectacol întins pe 280.000 de metri pătrați, în trei piețe și pe o bună parte din zona pietonală.

Euronews mai notează că cel mai bine clasat târg italian, cel de la Asti-Govone și San Damiano d’Asti, din Piemont, e abia pe locul 5. Primul oraș german din clasament, Trier, e pe locul 14.