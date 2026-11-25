Pe 18 noiembrie 2026, Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) a organizat, în cadrul COP31, Ziua Turismului și Patrimoniului Cultural.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai autorităților publice și ai unor companii din industria turismului la nivel mondial, pentru a analiza soluțiile prin care sectorul se poate adapta la schimbările climatice.

Cum se transformă industria turismului în contextul schimbărilor climatice

Discuțiile din cadrul COP31 au vizat modernizarea hotelurilor și a infrastructurii turistice, reducerea deșeurilor, electrificarea și protejarea resurselor naturale și culturale.

Reprezentanții Booking.com, Expedia, DERTOUR Group, Intrepid Travel și easyJet și-au prezentat abordările privind integrarea practicilor sustenabile în diferitele etape ale unei călătorii.

Totodată, reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și ai industriei hoteliere au discutat despre importanța investițiilor în infrastructură și rolul inovației în transformarea sectorului hotelier.

Un alt subiect abordat a fost rolul gastronomiei locale și al patrimoniului cultural în dezvoltarea turismului și în conservarea identității culturale a destinațiilor.

La discuții au participat și reprezentanți ai UN Tourism, World Travel & Tourism Council (WTTC), Global Sustainable Tourism Council (GSTC) și ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).

Un muzeu reconstruit integral și vizite nocturne la siturile arheologice din Antalya

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a anunțat, în contextul COP31, că Muzeul de Arheologie din Antalya, reconstruit integral, urmează să fie deschis publicului în 2027.

Totodată, vizitele nocturne la siturile arheologice din Side au făcut parte din programul conferinței. Pe întreaga durată a COP31, delegațiile oficiale au beneficiat de acces gratuit la muzeele și siturile arheologice administrate de Ministerul Culturii și Turismului.

Antalya, în atenția reprezentanților internaționali ai industriei turismului

Cu ocazia COP31, Antalya a găzduit și peste 40 de reprezentanți internaționali ai industriei turismului, printre care touroperatori, organizatori de congrese, expoziții și evenimente, reprezentanți ai agențiilor de turism online și jurnaliști din Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Aceștia au vizitat complexul Antalya EXPO, unde le-au fost prezentate infrastructura și facilitățile disponibile pentru organizarea de evenimente internaționale de amploare.

Prin găzduirea COP31, autoritățile turce urmăresc să promoveze Antalya atât ca destinație de agrement și turism cultural, cât și ca destinație pentru turismul de afaceri.