Aproximativ o treime dintre tinerii britanici cu vârste între 16 și 24 de ani nu au avut niciodată relații sexuale.

Între 1990 și 2010, proporția era de unu din cinci. Datele vin din al patrulea Studiu național despre atitudini sexuale și stil de viață (Natsal), care se face în Marea Britanie o dată la zece ani.

Diferența dintre sexe e mare: 38% dintre tinerele femei și 28% dintre tinerii bărbați spun că nu au avut niciodată relații sexuale. La studiu au participat circa 6.700 de persoane între 16 și 59 de ani, alese aleatoriu din Anglia, Scoția și Țara Galilor și intervievate între septembrie 2022 și ianuarie 2024.

Telefonul ia locul întâlnirilor

Pentru prima dată, studiul s-a interesat și despre viața sexuală online. Aproape jumătate dintre tineri au spus că au trimis sau au primit în ultimul an imagini cu conținut sexual, așa-numitul sexting. Jumătate dintre tinerele femei și aproape nouă din zece tineri bărbați s-au uitat la pornografie în ultimul an, conform The Lancet.

Cercetătorii descriu o generație tot mai izolată, legată de telefon și de căștile care opresc orice conversație întâmplătoare. Epidemiologa Soazig Clifton, de la University College London, care a coordonat studiul, crede că pandemia, consumul mai mic de alcool și traiul mai lung alături de părinți au schimbat obiceiurile tinerilor. Tinerii stau mai mult cu părinții pentru că își găsesc greu de lucru și pentru că viața e scumpă.

Și adulții fac mai puțin sex

„Majoritatea populației are o viață sexuală activă, dar scăderea frecvenței privește și adulții”, a explicat Clifton. Vârsta medie a primei relații sexuale a crescut de la 16 ani, în 2010, la 18 ani. Britanicii între 16 și 44 de ani fac sex în medie de două ori pe lună, față de patru ori pe lună în 1990.

Tot mai multe femei nu vor copii

Proporția femeilor între 16 și 44 de ani care nu vor copii a crescut de la 8% la 17%. Neha Pathak, coautoare a studiului, spune că fenomenul trebuie înțeles mai bine. „Dacă asta vor cu adevărat femeile, foarte bine”, a spus ea. Rămâne de văzut dacă alți factori le împing spre alegeri pe care altfel nu le-ar face.

Psihologa Rebecca Sear, de la Brunel University, crede că lipsa de sprijin pentru mame ar putea influența aceste preferințe. „Trăim într-un sistem în care copiii se cresc singuri, iar asta are probabil un efect”, a spus ea.