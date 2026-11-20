Într-un interviu acordat publicației Cosmopolitan, în cadrul seriei „Blind Date”, difuzat joi, Hunter Schafer a vorbit despre experiențele sale sentimentale și despre felul în care acestea i-au influențat preferințele actuale.

Întrebată de redactorul-șef al revistei, Willa Bennett, ce părere are în prezent despre monogamie, actrița a recunoscut că experiențele din trecut au determinat-o să își reevalueze convingerile.

Schafer a explicat că a experimentat diferite forme de relații în comunitatea LGBTQ+, inclusiv relații deschise și poliamoroase, însă a ajuns la concluzia că preferă exclusivitatea sentimentală.

„Cred că îmi place monogamia. Mi se pare ceva frumos și tandru și este mai puțin complicat”, a declarat actrița, potrivit People.

„Urăsc să-mi fac programări”. Ce o deranjează la relațiile poliamoroase

Vedeta a explicat că relațiile în care sunt implicați mai mulți parteneri presupun, din experiența sa, un efort suplimentar, inclusiv în ceea ce privește organizarea timpului.

În timpul discuției, Willa Bennett a adus în atenție dificultățile legate de stabilirea unui program care să funcționeze pentru toate persoanele implicate.

„Urăsc să-mi fac programări”, a reacționat Schafer, subliniind că gestionarea mai multor relații poate deveni complicată.

Actrița a precizat că apreciază în continuare ideea relațiilor non-monogame și că există perspective interesante asupra acestui subiect, însă consideră că punerea lor în practică este mult mai dificilă decât pare.

„În practică, este mult mai greu. Și nici nu am timp”, a mărturisit aceasta.

Relația cu Dominic Fike i-a schimbat perspectiva asupra iubirii

Nu este prima dată când Hunter Schafer vorbește public despre experiențele sale amoroase.

În 2024, invitată în podcastul „Call Her Daddy”, prezentat de Alex Cooper, actrița a dezvăluit că primele sale relații au fost poliamoroase și că, multă vreme, aceasta a fost singura perspectivă prin care înțelegea iubirea.

Înainte de relația cu muzicianul Dominic Fike, Schafer considera chiar că monogamia presupune limitarea propriilor posibilități sentimentale.

Experiența unei relații exclusive i-a schimbat însă convingerile. Actrița a recunoscut că i-a plăcut monogamia, descoperind că aceasta poate fi satisfăcătoare în felul său.

Totodată, despărțirea de Dominic Fike a reprezentat un moment important în viața sa, pe care l-a descris drept unul care a schimbat-o fundamental.

Hunter Schafer revine pe ecrane în „Blade Runner 2099”

Declarațiile vin cu doar câteva zile înaintea lansării serialului „Blade Runner 2099”, producție în care Hunter Schafer joacă și care urmează să debuteze pe platforma Prime Video pe 25 noiembrie 2026.

Actrița este cunoscută publicului internațional în special datorită rolului Jules Vaughn din serialul HBO „Euphoria”, care i-a adus o popularitate considerabilă.